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Дружина Мірошниченка захопила жіночними кадрами

14 січня 2025 11:12
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Інна Мірошниченко у квітковому образі — фото
Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Дружина Тімура Мірошниченка Інна поділилася із шанувальниками новими кадрами. Багатодітна мама позувала перед камерою у квітковому, ніжному образі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих портретних кадрах Інна позує на квітковому фоні у білому верху. Її риси обличчя підкреслює макіяж у нюдових відтінках. На іншому кадрі Інна позує в профіль на затемненому фото, яке підкреслює її силует. Кадри доповнюють червоні квіти.

Багатодітна мама закликала шанувальниць пояснила, чому жінкам не варто шукати силу в інших людях.

"Ми часто шукаємо силу ззовні: у людях, подіях, обставинах. Втім, поки так відчайдушно женемося за ресурсами, часто самі себе й виснажуємо. Але ми і є природна сила. У нас всередині є і сила, і ніжність. Найважливіше джерело енергії завжди поруч — це ми самі", — написала Інна.

Дружина Мірошниченка захопила жіночними кадрами - фото 1
Інна Мірошниченко позує серед квітів. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Дружина Мірошниченка захопила жіночними кадрами - фото 2
Інна Мірошниченко в новому образі. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина ведучого зазначила, що жіноча енергія розкривається правильними думками, почуттями та енергією.

"Почни з себе. Знайди гармонію в собі, і світ навколо зміниться. Ти є сила. Ти є джерело. Живлячи себе правильними думками, почуттями та енергією, ви розквітнете, як найчарівніший сад, де кожна квітка сяє життям", — додала вона.

Шанувальники захоплюються красою та вишуканим стилем Інни.

Дружина Мірошниченка захопила жіночними кадрами - фото 3
Коментарі під фото Інни Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Інна Мірошниченко розчулила змінами названої доньки в родині. Також ми розповідали, що Тімур Мірошниченко пригадав, як працював на корпоративах президента-втікача Віктора Януковича.

квіти українські зірки фотосесія Тімур Мірошниченко Інна Мірошниченко

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