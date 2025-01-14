Инна Мирошниченко в цветочном образе — фото

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена Тимура Мирошниченко Инна поделилась с поклонниками новыми кадрами. Многодетная мама позировала перед камерой в цветочном, нежном образе.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На опубликованных портретных кадрах Инна позирует на цветочном фоне в белом верхе. Ее черты лица подчеркивает макияж в нюдовых оттенках. На другом кадре Инна позирует в профиль на затемненном фото, которое подчеркивает ее силуэт. Кадры дополняют красные цветы.

Многодетная мама призвала поклонниц объяснила, почему женщинам не стоит искать силу в других людях.

"Мы часто ищем силу извне: в людях, событиях, обстоятельствах. Впрочем, пока так отчаянно гонимся за ресурсами, часто сами себя и истощаем. Но мы и есть природная сила. У нас внутри есть и сила, и нежность. Самый важный источник энергии всегда рядом — это мы сами", — написала Инна.

Инна Мирошниченко позирует среди цветов. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна Мирошниченко в новом образе. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена ведущего отметила, что женская энергия раскрывается правильными мыслями, чувствами и энергией.

"Начни с себя. Найди гармонию в себе, и мир вокруг изменится. Ты есть сила. Ты есть источник. Питая себя правильными мыслями, чувствами и энергией, вы расцветете, как самый волшебный сад, где каждый цветок сияет жизнью", — добавила она.

Поклонники восхищаются красотой и изысканным стилем Инны.

Комментарии под фото Инны Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Напомним, ранее мы писали, что Инна Мирошниченко умилила изменениями названной дочери в семье. Также мы рассказывали, что Тимур Мирошниченко вспомнил, как работал на корпоративах беглого президента Виктора Януковича.