Дружина Володимира Остапчука показала, якою була в дитинстві - фото

Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина пригадала свої шкільні роки. Блогерка показала, якою була в дитинстві.

Архівними світлинами Катерина поділилася в Instagram.

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Блогерка опублікувала кадри із сімейного фотоальбому, на яких позує в різному віці.

"Ось це знайшла. Шкода, не знаю, скільки мені тут років, але сережки люкс", — написала під світлиною дружина шоумена.

Катерина Остапчук в дитинстві. Фото: instagram.com/poka.tya

На одному з фото Катерина показала, що колись навіть носила чубчик.

Катерина Остапчук показала себе у дитинстві. Фото: instagram.com/poka.tya

Також блогерка вперше поділилася світлиною зі своїм рідним братом Макаром. Катерина пожартувала, що з дитячих років у них більше немає фото, адже хлопець не любить фотографуватися.

"А це мій брат Макар. У нас різниця два роки. І це останній раз, коли він погодився зробити фото", — розповіла Катерина.

Катерина Остапчук з братом. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука на останніх термінах вагітності розповіла, чи планують вони партнерські пологи.

Також Катерина Остапчук назвала ймовірну дату пологів.