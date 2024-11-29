Дружина Володимира Остапчука показала, якою була в дитинстві - фото

Дружина Остапчука показала, який вигляд мала в дитинстві
Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина пригадала свої шкільні роки. Блогерка показала, якою була в дитинстві.
Архівними світлинами Катерина поділилася в Instagram.
Якою дружина Остапчука була в дитинстві
Блогерка опублікувала кадри із сімейного фотоальбому, на яких позує в різному віці.
"Ось це знайшла. Шкода, не знаю, скільки мені тут років, але сережки люкс", — написала під світлиною дружина шоумена.
На одному з фото Катерина показала, що колись навіть носила чубчик.
Також блогерка вперше поділилася світлиною зі своїм рідним братом Макаром. Катерина пожартувала, що з дитячих років у них більше немає фото, адже хлопець не любить фотографуватися.
"А це мій брат Макар. У нас різниця два роки. І це останній раз, коли він погодився зробити фото", — розповіла Катерина.
Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука на останніх термінах вагітності розповіла, чи планують вони партнерські пологи.
Також Катерина Остапчук назвала ймовірну дату пологів.
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