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Дружина Остапчука показала, який вигляд мала в дитинстві

29 листопада 2024 18:40
Марія Покровська - Редактор
Дружина Володимира Остапчука показала, якою була в дитинстві - фото
Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Марія Покровська - Редактор

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина пригадала свої шкільні роки. Блогерка показала, якою була в дитинстві.

Архівними світлинами Катерина поділилася в Instagram

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Блогерка опублікувала кадри із сімейного фотоальбому, на яких позує в різному віці.

"Ось це знайшла. Шкода, не знаю, скільки мені тут років, але сережки люкс", — написала під світлиною дружина шоумена.

Катерина Остапчук в дитинстві
Катерина Остапчук в дитинстві. Фото: instagram.com/poka.tya

На одному з фото Катерина показала, що колись навіть носила чубчик.

Катерини Остапчук показала себе у дитинстві
Катерина Остапчук показала себе у дитинстві. Фото: instagram.com/poka.tya

Також блогерка вперше поділилася світлиною зі своїм рідним братом Макаром. Катерина пожартувала, що з дитячих років у них більше немає фото, адже хлопець не любить фотографуватися.

"А це мій брат Макар. У нас різниця два роки. І це останній раз, коли він погодився зробити фото", — розповіла Катерина.

Катерина Остапчук з братом
Катерина Остапчук з братом. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука на останніх термінах вагітності розповіла, чи планують вони партнерські пологи.

Також Катерина Остапчук назвала ймовірну дату пологів.

соцмережі Володимир Остапчук українські зірки дитинство Катерина Полтавська

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