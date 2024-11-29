Жена Владимира Остапчука показала, какой была в детстве - фото

Екатерина Остапчук Фото: instagram.com/poka.tya

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина припомнила свои школьные годы. Блогер показала, какой была в детстве.

Архивными фотографиями Екатерина поделилась в Instagram.

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Какая жена Остапчука была в детстве

Блогер опубликовала кадры из семейного фотоальбома, на которых позирует в разном возрасте.

"Вот это нашла. Жаль, не знаю, сколько мне здесь лет, но серьги люкс", — написала под фотографией жена шоумена.

Екатерина Остапчук в детстве. Фото: instagram.com/poka.tya

На одном из фото Екатерина показала, что когда-то даже носила челку.

Екатерина Остапчук показала себя в детстве. Фото: instagram.com/poka.tya

Также блогер впервые поделилась фотографией со своим родным братом Макаром. Екатерина пошутила, что с детских лет у них больше нет фото, ведь юноша не любит фотографироваться.

"А это мой брат Макар. У нас разница два года. И это последний раз, когда он согласился сделать фото", — рассказала Екатерина.

Екатерина Остапчук с братом. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, ранее супруга Владимира Остапчука на последних сроках беременности рассказала, планируют ли они партнерские роды.

Также Екатерина Остапчук назвала вероятную дату родов.