Жена Владимира Остапчука показала, какой была в детстве - фото

Жена Остапчука показала, как выглядела в детстве
Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина припомнила свои школьные годы. Блогер показала, какой была в детстве.
Архивными фотографиями Екатерина поделилась в Instagram.
Какая жена Остапчука была в детстве
Блогер опубликовала кадры из семейного фотоальбома, на которых позирует в разном возрасте.
"Вот это нашла. Жаль, не знаю, сколько мне здесь лет, но серьги люкс", — написала под фотографией жена шоумена.
На одном из фото Екатерина показала, что когда-то даже носила челку.
Также блогер впервые поделилась фотографией со своим родным братом Макаром. Екатерина пошутила, что с детских лет у них больше нет фото, ведь юноша не любит фотографироваться.
"А это мой брат Макар. У нас разница два года. И это последний раз, когда он согласился сделать фото", — рассказала Екатерина.
Напомним, ранее супруга Владимира Остапчука на последних сроках беременности рассказала, планируют ли они партнерские роды.
Также Екатерина Остапчук назвала вероятную дату родов.
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