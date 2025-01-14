Дружина Павліка показала результати пластики на обличчі — фото

Блогерка Катерина Павлік. Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка Катерина поділилася із шанувальниками особистим. Бізнесвумен показала результати пластики на своєму обличчі та зізналась, що ще планує змінити у своїй зовнішності.

Відповідні кадри вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина Павліка про пластику

Дівчина лягла під ніж хірурга навесні 2023 року і переробила свій ніс. Катерина показала шанувальникам, як ринопластика змінила її обличчя. Вона розповідала, що мріяла про таку операцію дуже давно і щаслива, що їй вдалося на неї наважитись.

"Буває, в мене запитують, навіщо вам була та ринопластика", — поділилася Павлік.

Катерина Павлік до та після ринопластики. Фото: instagram.com/repyahovakate

Втім, дівчина не збирається зупинятися на ринопластиці. Павлік зізналась, що також планує збільшити груди та змінити підборіддя.

Катерина Павлік про плани на майбутнє. Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік розповів, як його 40-річний син виїхав за кордон під час війни. Також дружина Віктора Павліка розповіла, чому припинила обстеження сина через затримку мовлення.