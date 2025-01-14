Жена Павлика показала результаты пластики на лице - фото

Блогер Екатерина Павлик. Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена певца Виктора Павлика Катерина поделилась с поклонниками личным. Бизнесвумен показала результаты пластики на своем лице и призналась, что еще планирует изменить в своей внешности.

Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Жена Павлика о пластике

Девушка легла под нож хирурга весной 2023 года и переделала свой нос. Екатерина показала поклонникам, как ринопластика изменила ее лицо. Она рассказывала, что мечтала о такой операции очень давно и счастлива, что ей удалось на нее решиться.

"Бывает, у меня спрашивают, зачем вам была та ринопластика", — поделилась Павлик.

Катерина Павлик до и после ринопластики. Фото: instagram.com/repyahovakate

Впрочем, девушка не собирается останавливаться на ринопластике. Павлик призналась, что также планирует увеличить грудь и изменить подбородок.

Катерина Павлик о планах на будущее. Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал, как его 40-летний сын уехал за границу во время войны. Также супруга Виктора Павлика рассказала, почему прекратила обследование сына из-за задержки речи.