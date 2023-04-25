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Дружина Сергія Бабкіна поділилася милими кадрами з маленьким сином: "Енергії більше"

25 квітня 2023 13:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дружина Сергія Бабкіна показала милі сімейні кадри – фото
Співак Сергій Бабкін зі своєю дружиною Сніжаною у ресторані. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дружина відомого українського співака, музиканта та актора Сергія Бабкіна Сніжана Бабкіна показала щасливі сімейні фотографії. Жінка показала фотографії зі своїм сином та дала важливі поради стосовно того, як потрібно проживати кожен день.

Відповідний допис Сніжана Бабкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Ми створюємо себе з досвіду інших людей. У дитинстві- це батьки, потім вчителі в школі, університеті, друзі (оточення).. Ми ще не зіткнулися із завданням, але вже знаємо рішення, бо тітка Галя колись говорила… І життя перетворюється на звичну схему, яка задач не вирішує, а іноді посилює погане становище. Помічали це? Одними з найголовніших вчителів є діти! Корисніше отримувати досвід у них. Досвід щохвилинної радості та захоплення, здивування та допитливості, активу та включеного бажання, віри та правди, чесного проживання своїх емоцій…", – написала Сніжана Бабкіна у своєму дописі.

Дружина українського виконавця розповіла про те, як правильно проживати кожен день.

Сергей и Снежана Бабкины
Співак Сергій Бабкін зі своєю дружиною Сніжаною. Фото: google.com

"Що буде, якщо ми хоч на 20% включимо свою внутрішню дитину? Енергії стане більше! А де енергія, там сила. Сила та живлення всіх життєвих сфер. З чого можна розпочати? Ставити собі завдання на день. Я сьогодні 3 хвилини енергійно рухаюсь (танцюю, стрибаю), 10 разів широко посміхаюся, 8 разів міцно обіймаюся і 12 разів дивлюся на звичні речі захопленими очима. Виконайте та подивіться за своїм станом наприкінці дня. Результат вас здивує", – також додала дружина українського артиста.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український артист Сергій Бабкін презентував нову пісню.

Раніше ми розповідали, що український співак Сергій Бабкін дав концерт просто посеред вулиці у Харкові.

Також ми повідомляли про те, що співак та музикант Сергій Бабкін показав патріотичне татуювання.

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