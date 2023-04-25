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Жена Сергея Бабкина поделилась милыми кадрами с маленьким сыном: "Энергии больше"

25 апреля 2023 13:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Жена Сергея Бабкина показала милые семейные кадры – фото
Певец Сергей Бабкин со своей супругой Снежаной в ресторане. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Супруга известного украинского певца, музыканта и актера Сергея Бабкина Снежана Бабкина показала счастливые семейные фотографии. Женщина показала фотографии со своим сыном и дала важные советы по поводу того, как нужно проживать каждый день.

Соответствующий пост Снежана Бабкина разместила на своей странице в Instagram.

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"Мы создаем себя из опыта других людей. В детстве  это родители, потом учителя в школе, университете, друзья (окружение). Мы еще не столкнулись с задачей, но уже знаем решение, потому что тетя Галя когда-то говорила… И жизнь превращается в привычную схему, которая задач не решает, а иногда усиливает плохое положение. Замечали это? Одними из самых главных учителей являются дети! проживание своих эмоций…", — написала Снежана Бабкина в своем посте.

Жена украинского исполнителя рассказала, как правильно проживать каждый день.

Сергей и Снежана Бабкины
Певец Сергей Бабкин со своей супругой Снежаной. Фото: google.com

"Что будет, если мы хоть на 20% включим своего внутреннего ребенка? Энергии станет больше! А где энергия, там сила. Сила и питание всех жизненных сфер. С чего можно начать? Ставить себе задачу на день. Я сегодня 3 минуты энергично двигаюсь (танцую, прыгаю), 10 раз широко улыбаюсь, 8 раз крепко обнимаюсь и 12 раз смотрю на привычные вещи восторженными глазами. Выполните и посмотрите по своему состоянию в конце дня. Результат вас удивит",  также добавила жена украинского артиста.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский артист Сергей Бабкин представил новую песню.

Ранее мы рассказывали, что украинский певец Сергей Бабкин дал концерт прямо посреди улицы в Харькове.

Также мы сообщали о том, что певец и музыкант Сергей Бабкин показал патриотическую татуировку.

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