Катерина Усик привітала боксера — фото

Український боксер Олександр Усик із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина поділилася зворушливими кадрами. Обраниця спортсмена показалася разом із ним після історичної перемоги.

Фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Insatgram.

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Катерина Усик привітала чоловіка з перемогою

Дружина спортсмена показалася разом зі своїм чоловіком після переможного бою. Боксер виглядає втомленим, проте щасливим. На його обличчі помітні синці та набряки після переможного бою. Катерина привітала чоловіка з історичною перемогою, ніжно його обійняла та поцілувала.

"Вітаю Україну з перемогою. Кохаю", — лаконічно підписала кадри вона.

Олександр Усик із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Дружина Усика привітала чоловіка з перемогою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, доступне відео з найкращими моментами бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

Детальна онлайн-трансляція реваншу Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика доступна на нашому порталі.