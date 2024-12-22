Катерина Усик привітала боксера — фото

Дружина Усика зачарувала обіймами з переможцем
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина поділилася зворушливими кадрами. Обраниця спортсмена показалася разом із ним після історичної перемоги.
Фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Insatgram.
Катерина Усик привітала чоловіка з перемогою
Дружина спортсмена показалася разом зі своїм чоловіком після переможного бою. Боксер виглядає втомленим, проте щасливим. На його обличчі помітні синці та набряки після переможного бою. Катерина привітала чоловіка з історичною перемогою, ніжно його обійняла та поцілувала.
"Вітаю Україну з перемогою. Кохаю", — лаконічно підписала кадри вона.
Нагадаємо, доступне відео з найкращими моментами бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.
Детальна онлайн-трансляція реваншу Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика доступна на нашому порталі.
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