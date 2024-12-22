Екатерина Усик поздравила боксера — фото

Жена Усика очаровала объятиями с победителем
Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина поделилась трогательными кадрами. Избранница спортсмена показалась вместе с ним после исторической победы.
Фото она опубликовала в Stories на своей странице в Insatgram.
Екатерина Усик поздравила мужчину с победой
Жена спортсмена показалась вместе со своим мужем после победного боя. Боксер выглядит уставшим, но счастливым. На его лице заметны синяки и отеки после победного боя. Екатерина поздравила мужа с исторической победой, нежно его обняла и поцеловала.
"Поздравляю Украину с победой. Люблю", — лаконично подписала кадры она.
Напомним, доступно видео с лучшими моментами боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри.
Подробная онлайн-трансляция реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика доступна на нашем портале.
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