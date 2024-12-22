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Жена Усика очаровала объятиями с победителем

22 декабря 2024 13:00
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Екатерина Усик поздравила боксера — фото
Украинский боксер Александр Усик с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина поделилась трогательными кадрами. Избранница спортсмена показалась вместе с ним после исторической победы.

Фото она опубликовала в Stories на своей странице в Insatgram.

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Жена спортсмена показалась вместе со своим мужем после победного боя. Боксер выглядит уставшим, но счастливым. На его лице заметны синяки и отеки после победного боя. Екатерина поздравила мужа с исторической победой, нежно его обняла и поцеловала.

"Поздравляю Украину с победой. Люблю", — лаконично подписала кадры она.

Жена Усика очаровала объятиями с победителем - фото 1
Александр Усик с женой Екатериной. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Жена Усика очаровала объятиями с победителем - фото 2
Жена Усика поздравила мужа с победой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, доступно видео с лучшими моментами боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Подробная онлайн-трансляция реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика доступна на нашем портале.

соцсети Александр Усик Бой Усик — Фьюрі Катерина Усик Усик — Фьюри 2

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