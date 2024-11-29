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Дружина Жені Кота поділилась рецептом дієтичного Raffaello

29 листопада 2024 21:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Наталія Татарінцева дала рецепт Raffaello без цукру — відео
Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська танцівниця і дружина хореографа Євгена Кота Наталія Татарінцева поділилася із шанувальниками рецептом дієтичного десерту Raffaello. Основу страви становлять кокосові вершки.

Рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Танцівниця напередодні новорічних свят поділилася із шанувальниками альтернативою цукеркам Raffaello. Татарінцева показала, як приготувати смачний кокосовий десерт без цукру. За її словами, страва також підійде для маленьких дітей.

"Я зробила собі цей рецепт на заміну звичайному згущеному молоку, який дуже хотіла, але не можу собі дозволити через алергію доні на БКМ", — написала танцівниця.

Для приготування Raffaello вам знадобиться:

  • кокосові вершки 400 мл
  • сироп агави або топінамбура 1 ч.л.
  • сік апельсину 30 мл

Спосіб приготування 

Всі інгредієнти необхідно залити в каструлю і варити на середньому вогні до загущення. Маса має стати темнішою та зменшитись у два рази. Після загустіння зняти вершки з вогню і дати охолонути. Перелити у скляну ємність і поставити в холодильник на пару годин або до наступного дня.

Татарінцева любить мазати такий кокосовий крем на хлібці та дає цей десерт своїй маленькій донечці Лелі.

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українські зірки схуднення десерт Женя Кот Наталія Татарінцева

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