Наталья Татаринцева дала рецепт Raffaello без сахара

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Украинская танцовщица и жена хореографа Евгения Кота Наталья Татаринцева поделилась с поклонниками рецептом диетического десерта Raffaello. Основу блюда составляют кокосовые сливки.

Рецепт она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Кокосовая сгущенка от Натальи Татаринцевой

Танцовщица в канун новогодних праздников поделилась с поклонниками альтернативой конфетам Raffaello. Татаринцева показала, как приготовить вкусный кокосовый десерт без сахара. По ее словам, блюдо также подойдет для маленьких детей.

"Я сделала себе этот рецепт на замену обычной сгущенке, которую очень хотела, но не могу себе позволить из-за аллергии дочки на БКМ", — написала танцовщица.

Для приготовления Raffaello вам понадобится:

кокосовые сливки 400 мл

сироп агавы или топинамбура 1 ч.л.

сок апельсина 30 мл

Способ приготовления

Все ингредиенты необходимо залить в кастрюлю и варить на среднем огне до сгущения. Масса должна стать темнее и уменьшиться вдвое. После загустения снять сливки с огня и дать остыть. Перелить в стеклянную емкость и поставить в холодильник на пару часов или до следующего дня.

Татаринцева любит мазать такой кокосовый крем на хлебцы и дает этот десерт своей маленькой дочери Леле.

Ранее Анита Луценко рассказала, когда категорически нельзя худеть. Также звездная тренер дала совет, как вернуться в спорт после беременности.