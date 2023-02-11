Дружину Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавету Юрушеву, пограбували в Італії

Дружину Олександра Скічка пограбували в Італії: "Де? В магазині"
Під час повномасштабної війни деякі українські знаменитості виїхали за кордон. На жаль, деякі з них, як, наприклад, телеведучі Маша Єфросиніна та Анатолій Анатоліч, стали жертвами грабіжників. До їхньої компанії "приєдналась" і бізнесвумен Єлизавета Юрушева.
Про неприємну ситуацію дружина телеведучого та ексглави Черкаської військової ОДА Олександра Скічка розповіла у своїх Instastories.
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Єлизавета Юрушева залишила Україну за тиждень до початку повномасштабної війни. На той момент вона була на восьмому місяці вагітності. Зараз дружина експолітика живе з трьома дітьми в Італії. І саме там сталась неприємна ситуація.
"Вчора я вперше мала справу з італійською поліцією. У мене вкрали паспорт, усі картки, водійські права та трохи грошей. Це все було в обкладинці паспорта, яку власне витягли. Де? В магазині", — зізналась Юрушева.
За словами Юрушевої, цей інцидент не дуже приємний. Втім, грошей було всього 20 євро. Документи вона відновить, а картки та права заблоковані.
"А ось що сьогодні тривоги в Україні не було — ось це тішить", — підсумувала Єлизавета.
Юрушева — дочка мільярдера та власника люксових столичних готелів Леоніда Юрушева. Єлизавета та Олександр Скічко одружилися у 2017 році. Протягом перших десяти днів війни він був головою Черкаської військової ОДА. Наразі Скічко займається волонтерством та громадською роботою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який викрав українські прапори. Також ми розповідали, що на теплоході Дунайського пароплавства крали соняшникове насіння.