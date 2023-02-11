Супругу Александра Скичко, бизнесвумен Елизавету Юрушеву, ограбили в Италии

Общественный деятель Александр Скичко и бизнесвумен Елизавета Юрушева

Во время полномасштабной войны некоторые украинские знаменитости уехали за границу. К сожалению, некоторые из них, как, например, телеведущие Маша Ефросинина и Анатолий Анатолич, стали жертвами грабителей. К их компании "присоединилась" и бизнесвумен Елизавета Юрушева.

О неприятной ситуации жена телеведущего и экс-главы Черкасской военной ОГА Александра Скичко рассказала в своих Instastories.

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Елизавета Юрушева покинула Украину за неделю до начала полномасштабной войны. В тот момент она была на восьмом месяце беременности. Сейчас супруга экс-политика живет с тремя детьми в Италии. И именно там произошла неприятная ситуация.

"Вчера я впервые имела дело с итальянской полицией. У меня украли паспорт, все карточки, водительские права и немного денег. Это все было в обложке паспорта, которую собственно вытащили. Где? В магазине", — призналась Юрушева.

По словам Юрушевой, этот инцидент не очень приятен. Впрочем, денег было всего 20 евро. Документы она восстановит, а карты и права заблокированы.

"А вот что сегодня тревоги в Украине не было — вот это радует", — подытожила Елизавета.

Юрушева — дочь миллиардера и владельца люксовых столичных гостиниц Леонида Юрушева. Елизавета и Александр Скичко поженились в 2017 году. В первые десять дней войны он был председателем Черкасской военной ОГА. В настоящее время Скичко занимается волонтерством и общественной работой.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, который похитил украинские флаги. Также мы рассказывали, что на теплоходе Дунайского пароходства воровали семена подсолнечника.