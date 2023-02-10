"Думала, що вже не вийде": KOLA презентувала нову чуттєву пісню, яку написала за 25 хвилин
П’ятниця — традиційний день прем’єр в багатьох музикантів. Своїх шанувальників релізом нової пісні потішила і співачка KOLA.
Композиція "Тебе-собі" та відео на неї доступні на YouTube каналі артистки.
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За словами KOLA, це пісня про потребу однієї людини в іншій, немов повітря, про бажання бути якомога частіше разом, попри кілометри та відстані, про бажання кохати і усвідомлення того, що це саме твоя людина.
"Я написала цю пісню за 25 хвилин ще в листопаді, і ось тільки зараз вона вийшла. Пісня поширювалася соцмережами скрізь, і я сподіваюсь, люди її не заслухали до дірок ще до виходу офіційного релізу. Турбота, повага, доброта, чесність — це все фундамент гарних стосунків, тож хочу закликати всіх ставитися до свого кохання саме так, і тоді ваше серце буде щасливим", — розповіла KOLA.
Співачка не була впевнена, що ця композиція вийде.
"Бо тільки позавчора я зняла нове відео на неї, бо так відчула. Команда відчувала це все не так яскраво, як я, звісно, але кліп вже на моєму Ютюб. І я вас запрошую після також на всіх музичних платформах", — підсумувала співачка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що KOLA випустила пісню "Літачок" і пофілософствувала в Instagram про час.