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"Думала, що вже не вийде": KOLA презентувала нову чуттєву пісню, яку написала за 25 хвилин

10 лютого 2023 18:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
KOLA презентувала нову чуттєву пісню, яку написала за 25 хвилин
Співачка KOLA презентувала нову чуттєву пісню
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в багатьох музикантів. Своїх шанувальників релізом нової пісні потішила і співачка KOLA.

Композиція "Тебе-собі" та відео на неї доступні на YouTube каналі артистки.

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Деталі

За словами KOLA, це пісня про потребу однієї людини в іншій, немов повітря, про бажання бути якомога частіше разом, попри кілометри та відстані, про бажання кохати і усвідомлення того, що це саме твоя людина.

"Я написала цю пісню за 25 хвилин ще в листопаді, і ось тільки зараз вона вийшла. Пісня поширювалася соцмережами скрізь, і я сподіваюсь, люди її не заслухали до дірок ще до виходу офіційного релізу. Турбота, повага, доброта, чесність — це все фундамент гарних стосунків, тож хочу закликати всіх ставитися до свого кохання саме так, і тоді ваше серце буде щасливим", — розповіла KOLA. 

Співачка не була впевнена, що ця композиція вийде.

"Бо тільки позавчора я зняла нове відео на неї, бо так відчула. Команда відчувала це все не так яскраво, як я, звісно, але кліп вже на моєму Ютюб. І я вас запрошую після також на всіх музичних платформах", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що KOLA випустила  пісню "Літачок" і пофілософствувала в Instagram про час.

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