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"Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

10 февраля 2023 18:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут
Певица KOLA представила новую чувственную песню
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пятница — традиционный день премьер у многих музыкантов. Своих поклонников релизом новой песни порадовала и певица KOLA.

Композиция "Тебе-собі" и видео на нее доступны на YouTube канале артистки.

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Подробности

По словам KOLA, это песня о необходимости одного человека в другом, как воздух, о желании быть как можно чаще вместе, несмотря на километры и расстояния, о желании любить и осознании того, что это именно твой человек.

"Я написала эту песню за 25 минут еще в ноябре, и вот только сейчас она вышла. Песня распространялась соцсетями везде, и я надеюсь, люди ее не заслушали до дыр еще до выхода официального релиза. Забота, уважение, доброта, честность — это все фундамент хороших отношений, поэтому хочу призвать всех относиться к своей любви именно так, и тогда ваше сердце будет счастливым", рассказала KOLA.

Певица не была уверена, что эта композиция выйдет.

"Так как позавчера я сняла новое видео на нее, потому что так почувствовала. Команда чувствовала это все не так ярко, как я, конечно, но клип уже на моем Ютюбе. И я вас приглашаю после также на всех музыкальных платформах" , — подытожила певица.

Напомним, ранее мы писали, что KOLA выпустила песню "Літачок" и пофилософствовала в Instagram о времени.

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