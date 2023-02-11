Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дженніфер Еністон — 54: підбірка фільмів та серіалів з голлівудською суперзіркою arrow

Дженніфер Еністон — 54: підбірка фільмів та серіалів з голлівудською суперзіркою

11 лютого 2023 21:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Підбірка фільмів та серіалів з Дженніфер Еністон
Голлівудська акторка Дженніфер Еністон святкує день народження
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Одній з найвідоміших голлівудських акторок, Дженніфер Еністон, 11 лютого виповнилось 54 роки. За свою кар’єру зірка знялась у багатьох відомих теле- та кінопроєктах. За деякі з них Дженніфер отримала престижні нагороди, серед яких премії "Золотий глобус" та "Еммі".

Новини.LIVE зробили підбірку популярних проєктів за участю Еністон, які варто подивитися. 

Читайте також:

Друзі

Цей серіал від NBC не потребує особливої презентації. Роль офіціантки Рейчел зробив Еністон всесвітньовідомою. За неї Дженніфер отримала премію "Еммі" 2002 року та "Золотий Глобус" 2003-го. Щороку вона та інші актори отримують солідні відсотки за трансляцію шоу, в якого мільйони шанувальників по всьому світу. 

Ранкове шоу

В цьому серіалі від платформи Apple TV+ Дженніфер зіграла роль популярної телеведучої, яка опиняється в епіцентрі сексуального скандалу домагань на роботі. Партнеркою Еністон стала голлівудська акторка Різ Візерспун. Шоу стало дуже популярним по всьому світу. А за свою роль Дженніфер отримала премію Гільдії кіноакторів США, а також численні номінації, зокрема й на "Золотий глобус".

Марлі та я

Сюжет драми режисера Девіда Френкеля базується на однойменній автобіографічній книзі американського журналіста Джона Грогана. Компанію Дженніфер на знімальному майданчику склав Оуен Вілсон. Фільм мав шалений успіх у прокаті, і при бюджеті у 60 млн доларів зібрав майже 300 млн доларів.

Ми — Міллери

Американська комедія режисера Роусона Маршалла Тербера, яка вийшла 2013 року, стала справжнім хітом. За сюжетом, малознайомі між собою люди прикидаються родиною, аби перевезти за кордон наркотики. Дженніфер Еністон зіграла матір псевдосімейки. А запальний танець у спідній білизні шанувальники акторки запам’ятали на все життя.

Брюс Всемогутній

В цьому відомому фентезійному комедійному фільмі Еністон зіграла дружину героя американського актора Джима Керрі, тележурналіста Брюса Нолана. Він постійно скаржиться Богові (якого зіграв Морган Фрімен), що той не виконує свою роботу правильно.

Нестерпні боси

Фільм розповідає, як три друга вирішують вбити своїх босів, адже більше не можуть терпіти знущання над собою. Щоб не викликати підозру, вони домовляються, що кожен вб'є боса свого друга і замаскує це під нещасний випадок. Еністон зіграла роль доктора Джулії Гарріс, колишньої начальниці Дейла.

Дружина напрокат

Американська комедія 2011 року з голлівудськими зірками Дженніфер Еністон, Адамом Сендлером та Бруклін Декер у головних ролях  є рімейком комедії 1969 року "Квітка кактуса", який своєю чергою є рімейком однойменної голлівудської п'єси з французького оригіналу 1964-го "Квітка кактуса". Як і попередні фільми з Еністон, "Дружина напрокат" зібрал у світовому прокаті понад 200 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії та розповіла про спроби завагітніти. Також ми писали, що Еністон вимагала у свого колишнього чоловіка, американського актора Бреда Пітта компенсацію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:57 Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові: є указ

23:50 NaVi завершили престижний турнір IEM з кіберспорту в Катовіце у ТОП-4

23:36 РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов

23:30 Поляки почали гірше ставитися до українських біженців

Термінова новина

23:29 Окупанти обстрілюють Харків: повідомляють про сильні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:12 Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 25 тис. осіб

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

22:48 Прем'єр Грузії звинувачує Україну в намірі перекинути війну на їхню територію

22:22 Зеленський звільнив заступника Нацгвардії Руслана Дзюбу: деталі

Новина з фото

22:05 Олександр Гвоздик хоче забрати чемпіонські пояси росіян Артура Бетербієва та Дмитра Бівола

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оцінив гру з "Брентфордом": Зінченко міг принести три очки

Новина з відео

19:45 Зважування перед боєм Вихриста: які шанси в українця на перемогу

Новина з відео

18:20 Зеленський анонсував нові кроки РНБО у захисті України від тих, хто працював на рф

Новина з відео

18:00 Чи потрібні українським книгарням книжки російською мовою: думка одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 12 лютого: Дівам — нові знання, Водоліям — самоаналіз

Новина з відео

17:48 Могилевська переспівала свій хіт "Любила" українською: кому присвятила нову версію

Новина з відео

16:58 На Київщині чоловік напав на продавчиню магазину: його затримали з рюкзаком гранат

Новина з відео

16:36 В Україні вшановують пам'ять загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині

Новина з відео

14:45 У Туреччині дрон зафіксував гігантську тріщину після потужного землетрусу

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Актуальне по темі

None 11 Лютий 23:56

Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові: є указ

None 11 Лютий 21:41

NaVi завершили престижний турнір IEM з кіберспорту в Катовіце у ТОП-4

None 11 Лютий 23:34

РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов

None 11 Лютий 23:30

Поляки почали гірше ставитися до українських біженців

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB