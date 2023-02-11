Підбірка фільмів та серіалів з Дженніфер Еністон

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон святкує день народження

Одній з найвідоміших голлівудських акторок, Дженніфер Еністон, 11 лютого виповнилось 54 роки. За свою кар’єру зірка знялась у багатьох відомих теле- та кінопроєктах. За деякі з них Дженніфер отримала престижні нагороди, серед яких премії "Золотий глобус" та "Еммі".

Новини.LIVE зробили підбірку популярних проєктів за участю Еністон, які варто подивитися.

Друзі

Цей серіал від NBC не потребує особливої презентації. Роль офіціантки Рейчел зробив Еністон всесвітньовідомою. За неї Дженніфер отримала премію "Еммі" 2002 року та "Золотий Глобус" 2003-го. Щороку вона та інші актори отримують солідні відсотки за трансляцію шоу, в якого мільйони шанувальників по всьому світу.

Ранкове шоу

В цьому серіалі від платформи Apple TV+ Дженніфер зіграла роль популярної телеведучої, яка опиняється в епіцентрі сексуального скандалу домагань на роботі. Партнеркою Еністон стала голлівудська акторка Різ Візерспун. Шоу стало дуже популярним по всьому світу. А за свою роль Дженніфер отримала премію Гільдії кіноакторів США, а також численні номінації, зокрема й на "Золотий глобус".

Марлі та я

Сюжет драми режисера Девіда Френкеля базується на однойменній автобіографічній книзі американського журналіста Джона Грогана. Компанію Дженніфер на знімальному майданчику склав Оуен Вілсон. Фільм мав шалений успіх у прокаті, і при бюджеті у 60 млн доларів зібрав майже 300 млн доларів.

Ми — Міллери

Американська комедія режисера Роусона Маршалла Тербера, яка вийшла 2013 року, стала справжнім хітом. За сюжетом, малознайомі між собою люди прикидаються родиною, аби перевезти за кордон наркотики. Дженніфер Еністон зіграла матір псевдосімейки. А запальний танець у спідній білизні шанувальники акторки запам’ятали на все життя.

Брюс Всемогутній

В цьому відомому фентезійному комедійному фільмі Еністон зіграла дружину героя американського актора Джима Керрі, тележурналіста Брюса Нолана. Він постійно скаржиться Богові (якого зіграв Морган Фрімен), що той не виконує свою роботу правильно.

Нестерпні боси

Фільм розповідає, як три друга вирішують вбити своїх босів, адже більше не можуть терпіти знущання над собою. Щоб не викликати підозру, вони домовляються, що кожен вб'є боса свого друга і замаскує це під нещасний випадок. Еністон зіграла роль доктора Джулії Гарріс, колишньої начальниці Дейла.

Дружина напрокат

Американська комедія 2011 року з голлівудськими зірками Дженніфер Еністон, Адамом Сендлером та Бруклін Декер у головних ролях є рімейком комедії 1969 року "Квітка кактуса", який своєю чергою є рімейком однойменної голлівудської п'єси з французького оригіналу 1964-го "Квітка кактуса". Як і попередні фільми з Еністон, "Дружина напрокат" зібрал у світовому прокаті понад 200 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії та розповіла про спроби завагітніти. Також ми писали, що Еністон вимагала у свого колишнього чоловіка, американського актора Бреда Пітта компенсацію.