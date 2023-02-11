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Дженнифер Энистон — 54: подборка фильмов и сериалов с голливудской суперзвездой

11 февраля 2023 21:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Подборка фильмов и сериалов с Дженнифер Энистон
Голливудская актриса Дженнифер Энистон празднует день рождения
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одной из самых известных голливудских актрис, Дженнифер Энистон, 11 февраля исполнилось 54 года. За свою карьеру звезда снялась во многих известных теле- и кинопроектах. За некоторые из них Дженнифер получила престижные награды, в числе которых премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Новини.LIVE сделали подборку популярных проектов с участием Энистон, которые стоит посмотреть.

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Друзья

Этот сериал от NBC не требует особой презентации. Роль официантки Рэйчел сделал Энистон всемирно известной. За нее Дженнифер получила премию "Эмми" в 2002 году и "Золотой Глобус" в 2003-м. Каждый год она и другие актеры получают солидные проценты за трансляцию шоу, у которого миллионы поклонников по всему миру.

Утреннее шоу

В этом сериале от платформы Apple TV+ Дженнифер сыграла роль популярной телеведущей, которая оказывается в эпицентре сексуального скандала притязаний на работе. Партнершей Энистон стала голливудская актриса Риз Уизерспун. Шоу стало очень популярным по всему миру. А за свою роль Дженнифер получила премию Гильдии киноактеров США, а также многочисленные номинации, в том числе и на "Золотой глобус".

Марли и я

Сюжет драмы режиссера Дэвида Френкеля основан на одноименной автобиографической книге американского журналиста Джона Грогана. Компанию Дженнифер на съемочной площадке составил Оуэн Уилсон. Фильм имел огромный успех в прокате, и при бюджете в 60 млн долларов собрал почти 300 млн долларов.

Мы — Миллеры

Вышедшая в 2013 году американская комедия режиссера Роусона Маршалла Тербера стала настоящим хитом. По сюжету малознакомые между собой люди притворяются семьей, чтобы перевезти за границу наркотики. Дженнифер Энистон сыграла мать псевдосемейки. А зажигательный танец в нижнем белье поклонники актрисы запомнили на всю жизнь.

Брюс Всемогущий

В этом известном фэнтезийном комедийном фильме Энистон сыграла жену героя американского актера Джима Керри, тележурналиста Брюса Нолана. Он постоянно жалуется Богу (которого сыграл Морган Фримен), что тот не выполняет свою работу правильно.

Несносные боссы

Фильм рассказывает, как три друга решают убить своих боссов, ведь больше не могут терпеть издевательства над собой. Чтобы не вызвать подозрения, они договариваются, что каждый убьет босса своего друга и замаскирует это под несчастный случай. Энистон сыграла роль доктора Джулии Гаррис, бывшей начальницы Дейла.

Жена напрокат

Американская комедия 2011 года с голливудскими звездами Дженнифер Энистон, Адамом Сэндлером и Бруклин Декер в главных ролях является римейком комедии 1969 года "Цветок кактуса", который в свою очередь является римейком одноименной голливудской пьесы из французского оригинала 1964-го "Цветок кактуса". Как и предыдущие фильмы с Энистон, "Жена напрокат" собрал в мировом прокате более 200 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и рассказала о попытках забеременеть. Также мы писали, что Энистон требовала у своего бывшего мужа, американского актера Брэда Питта компенсацию.

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