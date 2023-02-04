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Джим Керрі виставив на продаж будинок, в якому прожив майже 30 років

4 лютого 2023 12:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Джим Керрі виставив на продаж будинок за 29 млн доларів — фото
Американський актор Джим Керрі продає будинок
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудські зірки — власники нерухомості по всьому світу. Мати гарні відносини з рієлторами — запорука успіху. Свій маєток нещодавно виставила на продаж співачка Брітні Спірс. Тепер стало відомо, що й актор Джим Керрі планує поповнити банківський рахунок завдяки нерухомості.

Про це пише видання People.

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Деталі 

Дворазовий лауреат премії "Золотий глобус" потроху розпродає свою нерухомість. 61-річний актор виставив на продаж будинок в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США), в якому прожив майже 30 років. Він розташований в центрі елітного району Брентвуд.

На території маєтку є тенісний корт, басейн із водоспадом, відкритою платформою для його та медитації, більярд. Будинок розташований на більш ніж двох акрах (90 соток). Переважно одноповерхове ранчо має п’ять спалень, шість повноцінних ванних кімнат і три напівванни.

Природне світло заповнює сучасні інтер’єри будинку, які включають цегляну та дерев’яну підлогу з білими стінами та похилі стелі з балками, освітлюючи простір через великі мансардні вікна.

Завдяки численним скляним дверям відкривається панорамний вид на зелену територію, заповнену величними дорослими деревами, які оточують відкритий спа-центр, будиночок біля басейну з повністю обладнаним баром, а також окрему інфрачервону сауну та парну.

За всю цю красу голлівудський актор хоче 28 млн 900 тисяч доларів.

У квітні минулого року під час одного інтерв’ю Керрі заявив, що бере перерву у своїй багаторічній голлівудській кар’єрі.

"Я говорю це серйозно. Якщо ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, який говорить мені, що це буде дуже важливо для людей, щоб побачити, я міг би продовжити цей шлях. Але я роблю перерву. я зробив достатньо. Мені достатньо", — розповів тоді Джим Керрі. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що люксовий маєток, в якому знімали серіал  Netflix про принца Гаррі та Меган Маркл, продають. Також ми писали, що актор Сильвестр Сталлоне продає будинок, в якому не прожив і рік.

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