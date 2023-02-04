Джим Керри выставил на продажу дом за 29 млн долларов — фото

Американский актер Джим Керри продает дом

Голливудские звезды — владельцы недвижимости по всему миру. Иметь хорошие отношения с риелторами — залог успеха. Свое имение недавно выставила на продажу певица Бритни Спирс. Теперь стало известно, что актер Джим Керри планирует пополнить банковский счет благодаря недвижимости.

Об этом пишет издание People.

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Двухкратный лауреат премии "Золотой глобус" понемногу распродает свою недвижимость. 61-летний актер выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), где прожил почти 30 лет. Он находится в центре элитного района Брентвуд.

На территории имения есть теннисный корт, бассейн с водопадом, открытой платформой для медитации, бильярд. Дом расположен на более чем двух акрах (90 соток). Преимущественно одноэтажное ранчо имеет пять спален, шесть полноценных ванных комнат и три полуванны.

Природный свет заполняет современные интерьеры дома, включающие кирпичный и деревянный пол с белыми стенами и наклонные потолки с балками, освещая пространство через большие мансардные окна.

Благодаря многочисленным стеклянным дверям открывается панорамный вид на зеленую территорию, заполненную величественными взрослыми деревьями, окружающими открытый спа-центр, домик у бассейна с полностью оборудованным баром, а также отдельную инфракрасную сауну и парную.

За всю эту красоту голливудский актер хочет 28 млн 900 тысяч долларов.

В апреле прошлого года во время одного интервью Кэрри заявил, что берет перерыв в своей многолетней голливудской карьере.

"Я говорю это серьезно. Если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, который говорит мне, что это будет очень важно для людей, чтобы увидеть, я мог бы продолжить этот путь. Но я делаю перерыв. Я сделал достаточно. Мне достаточно", — рассказал тогда Джим Керри.

Напомним, ранее мы рассказывали, что люксовое поместье, в котором снимали сериал Netflix о принце Гарри и Меган Маркл, продают. Также мы писали, что актер Сильвестр Сталлоне продает дом, в котором не прожил и год.