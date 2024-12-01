Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джонні Депп розірвав стосунки з росіянкою та закрутив новий роман arrow

Джонні Депп розірвав стосунки з росіянкою та закрутив новий роман

1 грудня 2024 20:45
Марія Покровська - Редактор
Джонні Депп після стосунків з росіянкою закрутив новий роман
Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp
Марія Покровська - Редактор

У особистому життя голлівудського актора Джонні Деппа, схоже, знову сталися зміни. Зірка "Піратів Карибського моря" розірвав стосунки із російською моделлю Юлією Власовою та закрутив новий роман.

Такою інформацією з виданням Daily Mail поділилися інсайдери.

Читайте також:

Джонні Депп кинув росіянку та закрутив новий роман

За словами інсайдерів, 61-річний актор почав зустрічатися із іспанською моделлю Джесс Бордю, яка вдвічі молодша за нього.

У своєму закритому блозі у соцмережі дівчина називає себе "режисером, фотографом, блогером та продюсером". Окрім того, Джесс веде свій подкаст та працює на одному із кінопродакшнів у Лондоні.

Джесс Бордю
Джесс Бордю. Фото: x.com/jessbordiu

Останнім часом дівчина все більше ділиться контентом пов'язаним із Деппом. Бордю навіть публічно привітала актора із днем народження, а також перевтілилася у його знаменитий образ Віллі Вонки з фільму "Чарлі та шоколадна фабрика".

Як пишуть західні ЗМІ, все частіше модель та актор опиняються разом в одних і тих самих місцях одночасно. Бордю та Депп побували на кінофестивалі у Севільї, а також одночасно приїхали до Сан-Себастьяна. Також, за словами інсайдерів, пару пов'язує робота із брендом Dior, обличчям якого є Депп. 

Актор Джонні Депп
Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Водночас, один із представників команди Деппа спростував чутки про новій стосунки актора. Ба більше, він запевняє, що Джонні також не мав роману із росіянкою Власовою.

"Вона (Джесс — ред.) не подорожувала з нами в Севільї або в Сан-Себастьяні. У неї немає зв'язку з Джонні. Він насолоджується самотнім життям, ні з ким не зустрічається", — сказав інсайдер.

Нагадаємо, напередодні Власова з'явилася в обіймах іншого чоловіка. Також ми писали, що російська модель натякнула на заручини.

роман Джонні Депп особисте життя Голлівуд закордонні зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:12 Синоптики спрогнозували перший зимовий тиждень — чого очікувати

21:10 Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра

21:05 Укренерго запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС — деталі

21:00 День працівників прокуратури — Зеленський звернувся до причетних

20:24 Світла завтра не буде у всіх — графіки для Одещини

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:24 Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра

20:18 У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні

20:11 Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині

20:11 Навіщо заливати хурму гарячою водою — секрет, який працює

20:07 ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ

21:12 Синоптики спрогнозували перший зимовий тиждень — чого очікувати

21:10 Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра

21:05 Укренерго запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС — деталі

21:00 День працівників прокуратури — Зеленський звернувся до причетних

20:24 Світла завтра не буде у всіх — графіки для Одещини

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:24 Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра

20:18 У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні

20:11 Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині

20:11 Навіщо заливати хурму гарячою водою — секрет, який працює

20:07 ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК