Джонні Депп після стосунків з росіянкою закрутив новий роман

Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

У особистому життя голлівудського актора Джонні Деппа, схоже, знову сталися зміни. Зірка "Піратів Карибського моря" розірвав стосунки із російською моделлю Юлією Власовою та закрутив новий роман.

Такою інформацією з виданням Daily Mail поділилися інсайдери.

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За словами інсайдерів, 61-річний актор почав зустрічатися із іспанською моделлю Джесс Бордю, яка вдвічі молодша за нього.

У своєму закритому блозі у соцмережі дівчина називає себе "режисером, фотографом, блогером та продюсером". Окрім того, Джесс веде свій подкаст та працює на одному із кінопродакшнів у Лондоні.

Джесс Бордю. Фото: x.com/jessbordiu

Останнім часом дівчина все більше ділиться контентом пов'язаним із Деппом. Бордю навіть публічно привітала актора із днем народження, а також перевтілилася у його знаменитий образ Віллі Вонки з фільму "Чарлі та шоколадна фабрика".

Як пишуть західні ЗМІ, все частіше модель та актор опиняються разом в одних і тих самих місцях одночасно. Бордю та Депп побували на кінофестивалі у Севільї, а також одночасно приїхали до Сан-Себастьяна. Також, за словами інсайдерів, пару пов'язує робота із брендом Dior, обличчям якого є Депп.

Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Водночас, один із представників команди Деппа спростував чутки про новій стосунки актора. Ба більше, він запевняє, що Джонні також не мав роману із росіянкою Власовою.

"Вона (Джесс — ред.) не подорожувала з нами в Севільї або в Сан-Себастьяні. У неї немає зв'язку з Джонні. Він насолоджується самотнім життям, ні з ким не зустрічається", — сказав інсайдер.

Нагадаємо, напередодні Власова з'явилася в обіймах іншого чоловіка. Також ми писали, що російська модель натякнула на заручини.