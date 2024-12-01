Джонни Депп после отношений с россиянкой закрутил новый роман

Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

В личной жизни голливудского актера Джонни Деппа, похоже, снова произошли перемены. Звезда "Пиратов Карибского моря" разорвала отношения с российской моделью Юлией Власовой и закрутила новый роман.

Такой информацией с газетой Daily Mail поделились инсайдеры.

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По словам инсайдеров, 61-летний актер начал встречаться с испанской моделью Джесс Бордю, которая вдвое младше его.

В своем закрытом блоге в соцсети девушка называет себя "режиссером, фотографом, блогером и продюсером". Кроме того, Джесс ведет свой подкаст и работает на одном из кинопродакшенов в Лондоне.

Джесс Бордю. Фото: x.com/jessbordiu

В последнее время девушка все больше делится контентом, связанным с Деппом. Бордю даже публично поздравила актера с днем рождения, а также превратилась в его знаменитый образ Вилли Вонки из фильма "Чарли и шоколадная фабрика".

Как пишут западные СМИ, все чаще модель и актер оказываются вместе в одних и тех же местах одновременно. Бордю и Депп побывали на кинофестивале в Севилье, а также приехали в Сан-Себастьян. Также, по словам инсайдеров, пара связывает работа с брендом Dior, лицом которого является Депп.

Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

В то же время один из представителей команды Деппа опроверг слухи о новых отношениях актера. Более того, он уверяет, что Джонни также не имел романа с россиянкой Власовой.

"Она (Джесс. — Ред.) не путешествовала с нами в Севилье или в Сан-Себастьяне. У нее нет связи с Джонни. Он наслаждается одинокой жизнью, ни с кем не встречается", — сказал инсайдер.

Напомним, накануне Власова появилась в объятиях другого мужчины. Также мы писали, что российская модель намекнула на помолвку.