Скандальне розлучення Пола Маккартні

Британський музикант, співзасновник легендарного гурту The Beatles Пол Маккартні

Рівно 15 років тому, 17 березня 2008 року, британський музикант, співзасновник легендарного гурту The Beatles, Пол Маккартні оформив розлучення зі своєю другою дружиною. Воно стало одним з найскандальніших у світовому шоу-бізнесі.

Новини.LIVE розкаже історію стрімкого кохання музиканта з моделлю Хізер Міллс та подробиці гучного шлюборозлучного процесу.

Знайомство

7 квітня 1998-го від раку грудей померла фотографиня Лінда Маккартні, з якою Пол був разом понад 30 років. В них було четверо дітей, і за словами музиканта за весь час шлюбу вони розставалися лише раз на один тиждень.

Рівно рік потому на церемонії Pride of Britain Awards Маккартні познайомився з моделлю Хізер Міллс. А вже в липні 2002-го вони відіграли весілля в ірландському замку Леслі. 28 жовтня 2003 року у Пола та Хізер народилася дочка Беатріс Міллі. Маккартні та Міллс оголосили про свій розрив у травні 2006-го. З цього почалося "пекло" для музиканта та його адвокатів.

Гучні звинувачення від Хізер

Відразу після оголошення про сімейний розрив Пол Маккартні офіційно попросив Хізер Міллс про роздільне проживання та запропонував їй 50 мільйонів доларів за "мирне" розлучення. Проте колишня модель відмовилася та подала на музиканта до суду, вимагаючи поділу майна. У тексті заяви колишньої моделі містилося звинувачення в тому, що Маккартні чинив на неї усілякий тиск, у тому числі фізичний.

У документах, поданих до суду, вона скаржилася, що Маккартні бив, душив її, а одного разу навмисно порізав осколком келиха. Крім того, Пол начебто змушував її відмовитися годувати грудьми їхню доньку Беатріс, бо це позначилось на сексуальному житті зіркової пари. А ще, згідно з заявами, Пол не виконав свою обіцянку перед весіллям: він продовжив вживати наркотики та алкоголь.

Позиція Пола Маккартні та його команди

Легендарний музикант повністю відкинув звинувачення. За словами одного з помічників Маккартні, Міллс сама була ініціаторкою скандалів зі своїм чоловіком. Хізер ламала меблі та кидала у Пола прикрасами. Крім того, якось під час сварки за обідом вона нібито запустила у співака пляшкою кетчупу.

Колишня модель також часто кричала на Маккартні у присутності прислуги, називаючи його "старим" і "виродком". Але основною причиною сварок, на думку оточуючих, були закиди Міллс на адресу Маккартні в тому, що він не може зробити її зіркою. Виявляється, дружина мріяла мати власне ток-шоу і здобути популярність на цій ниві.

Сама ж Хізер Міллс вважала все, що відбувається, з моменту оголошення про розлучення — кампанією, спрямованою на те, щоб принизити її в очах громадськості.

Розподіл майна

Перед весіллям Маккартні принципово відмовився від підписання договору про поділ майна у разі розлучення. Цей крок музикант пояснив тим, що він і Хізер "дуже люблять один одного". Згідно із законом, Міллс не могла отримати нічого від заробітків Маккартні у складі The Beatles та групи Wings, проте вона вирішила претендувати на частину грошей, зароблених Полом за час їхнього шлюбу.

Жінка заявила, що претендуватиме на четверту частину стану чоловіка, який оцінювались у 800 мільйонів фунтів стерлінгів. Друзі радили Міллс краще провести судовий розгляд у США, оскільки це підвищило б її шанси отримати істотну частину стану Маккартні.

Але незабаром Хізер змінила своє рішення і зажадала, щоб після розлучення музикант виплачував їй грошове утримання 10 тисяч фунтів на день.

Вердикт суду

17 березня 2008 року лондонський королівський суд виніс рішення по справі гучного зіркового розлучення. 48 млн 700 тисяч доларів — стільки колишній учасник гурту The Beatle мав віддати колишній дружині. Обидві сторони заявили, що задоволені вердиктом та апеляцій не буде. Хоча спочатку Міллс вимагала 251 мільйон, а Маккартні погоджувався лише на 30. Але продовжувати процес — означало оприлюднити ще більше подробиць їхнього сімейного життя.

Ексдружина легендарного музиканта сама представляла свої інтереси у суді. За словами Хізер, ставлення до неї було упередженим. Вона називала учасників процесу "членами одного клубу", який її ненавидить.

Вона й досі нерідко згадує у своїх рідких інтерв’ю про Пола Маккартні. Музикант, навпаки, не згадує той період свого життя. Зараз він втретє одружений та щасливий у шлюбі, подробиці якого не розповідає суспільству.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд, яким вдалося оформити скандальне розлучення, врегулювали позови про наклеп одне проти одного. Також ми писали, що світська левиця Кім Кардаш'ян прокоментувала спільну опіку над дітьми з одіозним репером Каньє Вестом.