Скандальный развод Пола Маккартни

Британский музыкант, соучредитель легендарной группы The Beatles Пол Маккартни

Ровно 15 лет назад, 17 марта 2008 года, британский музыкант, соучредитель легендарной группы The Beatles Пол Маккартни оформил развод со своей второй женой. Он стал одним из самых скандальных в мировом шоу-бизнесе.

Новини.LIVE расскажет историю стремительной любви музыканта с моделью Хизер Миллс и подробности громкого бракоразводного процесса.

Знакомство

7 апреля 1998-го от рака груди скончалась фотограф Линда Маккартни, с которой Пол был вместе более 30 лет. У них было четверо детей, и по словам музыканта за все время брака они расставались только раз на одну неделю.

Ровно год спустя на церемонии Pride of Britain Awards Маккартни познакомился с моделью Хизер Миллс. А уже в июле 2002-го они отыграли свадьбу в ирландском замке Лесли. 28 октября 2003 года у Пола и Хизер родилась дочь Беатрис Милли. Маккартни и Миллс объявили о своем разрыве в мае 2006 года. С этого начался "ад" для музыканта и его адвокатов.

Громкие обвинения от Хизер

Сразу после объявления о семейном разрыве Пол Маккартни официально попросил Хизер Миллс о раздельном проживании и предложил ей 50 миллионов долларов за "мирный" развод. Однако, бышая модель отказалась и подала на музыканта в суд, требуя раздела имущества. В тексте заявления прежней модели содержалось обвинение в том, что Маккартни оказывал на нее всяческое давление, в том числе физическое.

В документах, поданных в суд, она жаловалась, что Маккартни избивал, душил ее, а однажды намеренно порезал осколком бокала. Кроме того, Пол вроде бы заставлял ее отказаться кормить грудью их дочь Беатрис, потому что это сказалось на сексуальной жизни звездной пары. А еще, согласно заявлениям, Пол не выполнил свое обещание перед свадьбой: он продолжил употреблять наркотики и алкоголь.

Позиция Пола Маккартни и его команды

Легендарный музыкант полностью отверг обвинения. По словам одного из помощников Маккартни, Миллс сама была инициатором скандалов со своим мужем. Хизер ломала мебель и бросала в Пола украшения. Кроме того, однажды во время ссоры за обедом она якобы запустила у певца бутылкой кетчупа.

Бывшая модель также часто кричала на Маккартни в присутствии прислуги, называя его "старым" и "уродом". Но основной причиной ссор, по мнению окружающих, были упреки Миллс в адрес Маккартни в том, что он не может сделать ее звездой. Оказывается, жена мечтала иметь собственное ток-шоу и обрести популярность на этой ниве.

Сама же Хизер Миллс считала все происходящее с момента объявления о разводе — кампанией, направленной на то, чтобы унизить ее в глазах общественности.

Распределение имущества

Перед свадьбой Маккартни принципиально отказался от заключения договора о разделе имущества в случае развода. Этот шаг музыкант объяснил тем, что он и Хизер "очень любят друг друга". По закону Миллс не могла получить ничего от заработков Маккартни в составе The Beatles и группы Wings, однако решила претендовать на часть денег, заработанных Полом за время их брака.

Женщина заявила, что будет претендовать на четвертую часть состояния мужчины, которое оценивалось в 800 миллионов фунтов стерлингов. Друзья советовали Миллс лучше провести судебное разбирательство в США, поскольку это повысило бы ее шансы получить существенную часть состояния Маккартни.

Но вскоре Хизер изменила свое решение и потребовала, чтобы после развода музыкант выплачивал ей денежное содержание 10 тысяч фунтов в день.

Вердикт суда

17 марта 2008 лондонский королевский суд вынес решение по делу громкого звездного развода. 48 млн 700 тысяч долларов — столько бывший участник группы The Beatle должен был отдать бывшей жене. Обе стороны заявили, что удовлетворены вердиктом и апелляций не будет. Хотя поначалу Миллс требовала 251 миллион, а Маккартни соглашался всего на 30. Но продолжать процесс означало обнародовать еще больше подробностей их семейной жизни.

Бывшая жена легендарного музыканта сама представляла свои интересы в суде. По словам Хизер, отношение к ней было пристрастным. Она называла участников процесса "членами одного клуба", который ее ненавидит.

Она до сих пор нередко вспоминает в своих редких интервью о Поле Маккартни. Музыкант напротив, не упоминает тот период своей жизни. Сейчас он третий раз женат и счастлив в браке, подробности которого не рассказывает обществу.

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