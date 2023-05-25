Едгар Камінський за допомогою ШІ перетворив голлівудських зірок на лікарів
25 травня 2023 15:35
Пластичний хірург Едгар Камінський. Фото: колаж Новини.LIVE
Креативні відео та фото від штучного інтелекту набирають в мережі мільйонні перегляди. Технологічний розвиток людства вражає і пластичного хірурга Едгара Камінського. Колишній чоловік рудоволосої ексучасниці гурту "НеАнгели" перевтілив відомих голлівудських акторів у лікарів завдяки нейромережі.
Результат Едгар показав у своєму Instagram.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект показав героїв фільмів про Гаррі Поттера у лавах ЗСУ. Також ми розповідали, що штучний інтелект перетворив героїв "Володаря перснів" на байкерів.