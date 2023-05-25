Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Едгар Камінський за допомогою ШІ перетворив голлівудських зірок на лікарів arrow

Едгар Камінський за допомогою ШІ перетворив голлівудських зірок на лікарів

25 травня 2023 15:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Едгар Камінський за допомогою ШІ перетворив голлівудських зірок на лікарів
Пластичний хірург Едгар Камінський. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Креативні відео та фото від штучного інтелекту набирають в мережі мільйонні перегляди. Технологічний розвиток людства вражає і пластичного хірурга Едгара Камінського. Колишній чоловік рудоволосої ексучасниці гурту "НеАнгели" перевтілив відомих голлівудських акторів у лікарів завдяки нейромережі. 

Результат Едгар показав у своєму Instagram.

Читайте також:

Том Круз

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Бред Пітт

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Джордж Клуні

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Джонні Депп

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Кріс Пратт

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Кіану Рівз

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Леонардо Ді Капріо

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Хав'єр Бардем

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Тімоті Шаламе

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Вілл Смітт

Фото: Instagram/edgar_kaminskyi

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект показав героїв фільмів про Гаррі Поттера у лавах ЗСУ. Також ми розповідали, що штучний інтелект перетворив героїв "Володаря перснів" на байкерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB