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Эдгар Каминский с помощью ИИ превратил голливудских звезд во врачей

25 мая 2023 15:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Эдгар Каминский с помощью ИИ превратил голливудских звезд во врачей
Пластический хирург Эдгар Каминский. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Креативные видео и фотографии от искусственного интеллекта набирают в сети миллионные просмотры. Технологическое развитие человечества поражает и пластического хирурга Эдгара Каминского. Бывший муж рыжеволосой экс-учасстницы группы "НеАнгелы" превратил известных голливудских актеров во врачей благодаря нейросети.

Результат Эдгар показал в своем Instagramе.

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Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект показал героев фильмов о Гарри Поттере в рядах ВСУ. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект превратил героев "Властелина колец" в байкеров.

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