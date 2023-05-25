Эдгар Каминский с помощью ИИ превратил голливудских звезд во врачей
25 мая 2023 15:35
Пластический хирург Эдгар Каминский. Фото: коллаж Новини.LIVE
Креативные видео и фотографии от искусственного интеллекта набирают в сети миллионные просмотры. Технологическое развитие человечества поражает и пластического хирурга Эдгара Каминского. Бывший муж рыжеволосой экс-учасстницы группы "НеАнгелы" превратил известных голливудских актеров во врачей благодаря нейросети.
Результат Эдгар показал в своем Instagramе.
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Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект показал героев фильмов о Гарри Поттере в рядах ВСУ. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект превратил героев "Властелина колец" в байкеров.