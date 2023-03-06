Ексбойфренд Кардаш'ян влетів на автівці у чужий будинок: наслідки ДТП
Один з сучасних ловеласів Голлівуду, американський комік Пітер Девідсон, потрапив у серйозне ДТП. 29-річна зірка в'їхав у будинку в Беверлі-Хіллз, Каліфорнія (США).
Про це повідомляє видання New York Post.
-
СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які фінансували окупаційні органи через колаборанта Сальдо
-
На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»
-
Чемпіонат Європи з фехтування: одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших
-
У Бєлгородські області "бавовна": пошкоджено єдиний магазин на все село й не тільки
-
Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі
-
Відпочинок за кордоном: куди українці бронюють путівки
-
На Харківщині українські захисники допомогли евакуювати коня
-
Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку
-
Білоруській опозиціонерці Тихановській заочно дали 15 років колонії: як вона відреагувала
-
Небезпечні мікси: на полиці одеських магазинів можуть потрапити токсичні морепродукти
Деталі
Пізно ввечері, о 23:00 за місцевим часом, Девідсон був за кермом Mercedes. В салоні також знаходилась його дівчина, акторка Чейз Суї Вондерс. За свідченнями очевидців автівка їхала на високій швидкості.
Пітер не впорався з керуванням, перескочив на бордюр, зіткнувся з пожежним гідрантом, прокотився по газону та врізався в кут будинку.
Поліція Беверлі-Хіллз підтвердила, що автомобільна аварія пошкодила міське майно, і що до ДТП причетний Девідсон. Однак речник поліції відмовився надати додаткові подробиці, оскільки розслідування триває.
Власні джерела повідомили таблоїду TMZ, що наркотики та алкоголь, як вважають фахівці, не були причинами ДТП.
Відзначимо, що минулого року Пітер Девідсон зустрічався з американською світською левицею Кім Кардаш’ян. Він навіть набив татуювання на руці з ім'ям Кім та її чотирьох дітей. Через що, зокрема, колишній чоловік Кардаш’ян, одіозний репер Каньє Вест обіцяв побити коміка.
Також ми розповідали, що супермодель Емілі Ратаковські та Піта Девідсона помітили разом на сімейній вечері на честь Дня подяки.