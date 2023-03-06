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Ексбойфренд Кардаш'ян влетів на автівці у чужий будинок: наслідки ДТП

6 березня 2023 16:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кім Кардаш'ян та Пітер Девідсон
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Один з сучасних ловеласів Голлівуду, американський комік Пітер Девідсон, потрапив у серйозне ДТП. 29-річна зірка в'їхав у будинку в Беверлі-Хіллз, Каліфорнія (США).

Про це повідомляє видання New York Post.

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Деталі 

Пізно ввечері, о 23:00 за місцевим часом, Девідсон був за кермом Mercedes. В салоні також знаходилась його дівчина, акторка Чейз Суї Вондерс. За свідченнями очевидців автівка їхала на високій швидкості. 

Пітер не впорався з керуванням,  перескочив на бордюр,  зіткнувся з пожежним гідрантом, прокотився по газону та врізався в кут будинку.

Поліція Беверлі-Хіллз підтвердила, що автомобільна аварія пошкодила міське майно, і що до ДТП причетний Девідсон. Однак речник поліції відмовився надати додаткові подробиці, оскільки розслідування триває. 

Власні джерела повідомили таблоїду TMZ, що наркотики та алкоголь, як вважають фахівці, не були причинами ДТП.

Відзначимо, що минулого року Пітер Девідсон зустрічався з американською світською левицею Кім Кардаш’ян. Він навіть набив татуювання на руці з ім'ям Кім та її чотирьох дітей. Через що, зокрема, колишній чоловік Кардаш’ян, одіозний репер Каньє Вест обіцяв побити коміка. 

Також ми розповідали, що супермодель Емілі Ратаковські та Піта Девідсона помітили разом на сімейній вечері на честь Дня подяки.

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