Экс-бойфренд Кардашьян влетел на автомобиле в чужой дом: последствия ДТП
Один из современных ловеласов Голливуда, американский комик Питер Дэвидсон, попал в серьезное ДТП. 29-летняя звезда въехал в дом в Беверли-Хиллз, Калифорния (США).
Об этом сообщает издание New York Post.
-
В Харьковской области украинские защитники помогли эвакуировать коня
-
Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака
-
Белорусской оппозиционерке Тихановской заочно дали 15 лет колонии: как она отреагировала
-
Опасные миксы: на полки одесских магазинов могут попасть токсичные морепродукты
-
На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь
-
Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах окупантов в Ирпене
-
Российские военные расстреляли из автоматов бойца ВСУ за возглас "Слава Украине": в Офисе Президента уже отреагировали
-
Конфискованный аммиак, принадлежавший российской фирме, выставили на продажу: когда торги
-
8 лет в тюрьме за взятку: чиновники из Одесчины понесут наказание
-
Туризм в войну: сколько украинцев за год уезжали в отпуск за границу
Подробности
Поздним вечером, в 23:00 по местному времени, Дэвидсон был за рулем Mercedes. В салоне также находилась его девушка, актриса Чейз Суи Уондерс. По свидетельствам очевидцев, автомобиль ехал на высокой скорости.
Питер не справился с управлением, перепрыгнул на бордюр, столкнулся с пожарным гидрантом, прокатился по газону и врезался в угол дома.
Полиция Беверли-Хиллз подтвердила, что автомобильная авария повредила городское имущество и что к ДТП причастен Дэвидсон. Однако представитель полиции отказался предоставить дополнительные подробности, поскольку расследование продолжается.
Свои источники сообщили таблоиду TMZ, что наркотики и алкоголь, как считают специалисты, не были причинами ДТП.
Отметим, что в прошлом году Питер Дэвидсон встречался с американской светской львицей Ким Кардашьян. Он даже набил татуировку на руке с именем Ким и ее четырех детей. Из-за чего, в частности, бывший муж Кардашьян, одиозный рэпер Канье Уэст обещал избить комика.
Также мы рассказывали, что супермодель Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона заметили вместе на семейном ужине в честь Дня благодарения.