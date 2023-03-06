Экс-бойфренд Кардашьян влетел на автомобиле в чужой дом: последствия ДТП

Ким Кардашьян и Питер Дэвидсон

Один из современных ловеласов Голливуда, американский комик Питер Дэвидсон, попал в серьезное ДТП. 29-летняя звезда въехал в дом в Беверли-Хиллз, Калифорния (США).

Об этом сообщает издание New York Post.

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Поздним вечером, в 23:00 по местному времени, Дэвидсон был за рулем Mercedes. В салоне также находилась его девушка, актриса Чейз Суи Уондерс. По свидетельствам очевидцев, автомобиль ехал на высокой скорости.

Питер не справился с управлением, перепрыгнул на бордюр, столкнулся с пожарным гидрантом, прокатился по газону и врезался в угол дома.

Полиция Беверли-Хиллз подтвердила, что автомобильная авария повредила городское имущество и что к ДТП причастен Дэвидсон. Однако представитель полиции отказался предоставить дополнительные подробности, поскольку расследование продолжается.

Свои источники сообщили таблоиду TMZ, что наркотики и алкоголь, как считают специалисты, не были причинами ДТП.

Отметим, что в прошлом году Питер Дэвидсон встречался с американской светской львицей Ким Кардашьян. Он даже набил татуировку на руке с именем Ким и ее четырех детей. Из-за чего, в частности, бывший муж Кардашьян, одиозный рэпер Канье Уэст обещал избить комика.

Также мы рассказывали, что супермодель Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона заметили вместе на семейном ужине в честь Дня благодарения.