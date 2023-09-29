Експрем’єрка Фінляндії йде в шоу-бізнес: що відомо
Колишня прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін підписала контракт із компанією Range Media Partners, яка спеціалізується на пошуку талантів. Компанія також працює світовими знаменитостями, включаючи зірок Голлівуду.
Про це повідомляє Variety.
Експрем’єрка Фінляндії зібралася в шоу-бізнес
Як відомо, Санна Марін уклала угоду компанією Range Media Partners, яка спеціалізується на пошуку талантів для індустрії телебачення, кіно, ЗМІ та розваг.
Раніше Марін заявляла про намір співпрацювати з Інститутом Тоні Блера стратегічним радником, який консультуватиме політичних лідерів.
Зазначимо, що у 2019-му Марін стала наймолодшим прем'єр-міністром Фінляндії у віці 34 роки. У квітні 2023-го вона пішла у відставку після поразки на виборах.
Також відомо, що Марін була удостоєна Великого Хреста Ордена Білої Троянди Фінляндії та отримала звання доктора гуманних наук Нью-Йоркського університету. Вона з’явилася в престижних списках, зокрема "25 найвпливовіших жінок" Financial Times, "30 за 30 лідерів впливу" від Equality Now, "Time100 Next" найвпливовіших лідерів світу та "100 найвпливовіших у світі "Forbes. Жінки".
Нагадаємо, у травні Санна Марін оголосила про розлучення із чоловіком Маркусом Ряйкконеном. Це сталося після 19 років подружнього життя.