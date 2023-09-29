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Експрем’єрка Фінляндії йде в шоу-бізнес: що відомо

29 вересня 2023 13:26
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Експрем’єрка Фінляндії йде в шоу-бізнес: що відомо
Експрем’єрка Фінляндії Санна Марін. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишня прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін підписала контракт із компанією Range Media Partners, яка спеціалізується на пошуку талантів. Компанія також працює світовими знаменитостями, включаючи зірок Голлівуду.

Про це повідомляє Variety

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Як відомо, Санна Марін уклала угоду компанією Range Media Partners, яка спеціалізується на пошуку талантів для індустрії телебачення, кіно, ЗМІ та розваг.  

Раніше Марін заявляла про намір співпрацювати з Інститутом Тоні Блера стратегічним радником, який консультуватиме політичних лідерів.

Зазначимо, що у 2019-му Марін стала наймолодшим прем'єр-міністром Фінляндії у віці 34 роки. У квітні 2023-го вона пішла у відставку після поразки на виборах.

Також відомо, що Марін була удостоєна Великого Хреста Ордена Білої Троянди Фінляндії та отримала звання доктора гуманних наук Нью-Йоркського університету. Вона з’явилася в престижних списках, зокрема "25 найвпливовіших жінок" Financial Times, "30 за 30 лідерів впливу" від Equality Now, "Time100 Next" найвпливовіших лідерів світу та "100 найвпливовіших у світі "Forbes. Жінки".

Нагадаємо, у травні Санна Марін оголосила про розлучення із чоловіком Маркусом Ряйкконеном. Це сталося після 19 років подружнього життя.

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