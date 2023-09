Экс-премьер Финляндии идет в шоу-бизнес: что известно

Экс-премьер Финляндии Санна Марин. Фото: REUTERS

Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин подписала контракт с компанией Range Media Partners, специализирующейся на поиске талантов. Компания также работает мировыми знаменитостями, включая звезд Голливуда.

Об этом сообщает Variety.

Санна Марин заключила соглашение компанией Range Media Partners, которая специализируется на поиске талантов для индустрии телевидения, кино, СМИ и развлечений.

Ранее Марин заявляла о намерении сотрудничать с Институтом Тони Блэра стратегическим советником, который будет консультировать политических лидеров.

Отметим, что в 2019 году Марин стала самым молодым премьер-министром Финляндии в возрасте 34 года. В апреле 2023 года она ушла в отставку после поражения на выборах.

Также известно, что Марин была удостоена Большого Креста Ордена Белой Розы Финляндии и получила звание доктора гуманных наук Нью-Йоркского университета. Она появилась в престижных списках, в том числе "25 самых влиятельных женщин" Financial Times, "30 за 30 лидеров влияния" от Equality Now, "Time100 Next" самых влиятельных лидеров мира и "100 самых влиятельных в мире Forbes. Женщины".

Напомним, в мае Санна Марин объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйкконеном. Это произошло после 19 лет супружеской жизни.