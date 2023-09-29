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Экс-премьер Финляндии идет в шоу-бизнес: что известно

29 сентября 2023 13:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Экс-премьер Финляндии идет в шоу-бизнес: что известно
Экс-премьер Финляндии Санна Марин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин подписала контракт с компанией Range Media Partners, специализирующейся на поиске талантов. Компания также работает мировыми знаменитостями, включая звезд Голливуда.

Об этом сообщает Variety.

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Санна Марин заключила соглашение компанией Range Media Partners, которая специализируется на поиске талантов для индустрии телевидения, кино, СМИ и развлечений.

Ранее Марин заявляла о намерении сотрудничать с Институтом Тони Блэра стратегическим советником, который будет консультировать политических лидеров.

Отметим, что в 2019 году Марин стала самым молодым премьер-министром Финляндии в возрасте 34 года. В апреле 2023 года она ушла в отставку после поражения на выборах.

Также известно, что Марин была удостоена Большого Креста Ордена Белой Розы Финляндии и получила звание доктора гуманных наук Нью-Йоркского университета. Она появилась в престижных списках, в том числе "25 самых влиятельных женщин" Financial Times, "30 за 30 лидеров влияния" от Equality Now, "Time100 Next" самых влиятельных лидеров мира и "100 самых влиятельных в мире Forbes. Женщины".

Напомним, в мае Санна Марин объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйкконеном. Это произошло после 19 лет супружеской жизни.

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