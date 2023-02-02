Скільки вимагав шахрай в EL Кравчук за повернення сторінок у соцмережах

Співак EL Кравчук зізнався, скільки вимагав від нього грошей кібершахрай

Минулого року співак El Кравчук повідомив про втрату доступу до своїх сторінок. Артист звернувся до кіберполіції та захищає свої права в суді.

Подробиці гучної справи El Кравчук розповів в інтерв'ю Kp.ua.

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Наприкінці минуло літа до Андрія Остапенка-Кравчука (справжнє ім’я співака) та команди звернувся чоловік, який запропонував послуги SMM-менеджера, щоб підняти охоплення у соцмережах. Співак віддав всі паролі, щоб той зробив апгрейд.

"Проходить місяць, і він заявляє: "Хочете, щоб повернув вам ваші сторінки, платіть гроші". Здається, чотири тисячі доларів хотів. Я не міг навіть подумати, що під час війни є такі аферисти. Ми з юристами одразу звернулися до кіберполіції, у нас є договори, подали до суду. Я законно працюю, плачу податки, тому відстоювали свої права згідно з законом", — зізнався El Кравчук.

Співак запевняє, що він не єдиний, хто постраждав від афериста. Андрій вважає, що подібні махінації це не тільки гріх, а й тавро на все життя. Нещодавно, на Facebook-сторінці співака з’явились перші публікації з анонсом нової пісні. До цього пости El Кравчук робив ще восени.

Також 45-річний артист поділився там, що він підписав новий контракт з лейблом Universal Music.

"Дуже щасливий, що почав працювати з компанією, у якої класна репутація. В Україні ліцензіат Universal Music — Comp Music. І пісня "Кіт-Собака" вийшла вже на цьому лейблі", — підсумував El Кравчук.

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