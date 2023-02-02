Сколько требовал мошенник в EL Кравчук за возврат страниц в соцсетях

Певец EL Кравчук признался, сколько требовал от него денег кибермошенник

В прошлом году певец El Кравчук сообщил о потере доступа к своим страницам. Артист обратился в киберполицию и защищает свои права в суде.

Подробности громкого дела El Кравчук рассказал в интервью Kp.ua.

Подробности

В конце минувшего лета к Андрею Остапенко-Кравчуку (настоящее имя певца) и команде обратился мужчина, предложивший услуги SMM-менеджера, чтобы поднять охват в соцсетях. Певец отдал все пароли, чтобы тот сделал апгрейд.

"Проходит месяц, и он заявляет: "Хотите, чтобы вернул вам ваши страницы, платите деньги". Кажется, четыре тысячи долларов хотел. Я не мог даже подумать, что во время войны есть такие аферисты. Мы с юристами сразу обратились в киберполицию, у нас есть договоры, подали в суд. Я законно работаю, плачу налоги, поэтому отстаивали свои права по закону", — признался El Кравчук.

Певец уверяет, что он не единственный, кто пострадал от афериста. Андрей считает, что подобные махинации — это не только грех, но и клеймо на всю жизнь. Недавно на Facebook-странице певца появились первые публикации с анонсом новой песни. До этого пост El Кравчук делал еще осенью.

Также 45-летний артист поделился там, что подписал новый контракт с лейблом Universal Music.

"Очень счастлив, что начал работать с компанией, у которой классная репутация. В Украине лицензиат Universal Music — Comp Music. И песня "Кіт-Собака" вышла уже на этом лейбле", — подытожил El Кравчук.

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