Сколько требовал мошенник в EL Кравчук за возврат страниц в соцсетях

EL Кравчук признался, какую сумму требовал кибермошенник за возврат страниц в соцсетях
В прошлом году певец El Кравчук сообщил о потере доступа к своим страницам. Артист обратился в киберполицию и защищает свои права в суде.
Подробности громкого дела El Кравчук рассказал в интервью Kp.ua.
-
Под огнем оказались десятки гражданских объектов: полиция сообщила о последствиях новых обстрелов Донбасса
-
В США сделали важное заявление по поводу россиян на Олимпиаде-2024
-
В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров
-
Секреты красоты от знаменитостей, которые помогут в зимние морозы
-
В Одессе снизилась заболеваемость Covid-19 и другими ОРВИ
-
Работа во время войны: Минреинтеграции дало советы украинцам
-
Завершение ремонта на подстанциях и увеличенные лимиты: какая сейчас ситуация в энергосистеме
-
Финляндия упрощает юридическую процедуру по изменению пола
-
"Самую тяжелую игру уже сыграли": Лионель Месси рассказал, что чувствовал перед финалом Кубка Мира-2022
-
Махинации с землей: чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке
Подробности
В конце минувшего лета к Андрею Остапенко-Кравчуку (настоящее имя певца) и команде обратился мужчина, предложивший услуги SMM-менеджера, чтобы поднять охват в соцсетях. Певец отдал все пароли, чтобы тот сделал апгрейд.
"Проходит месяц, и он заявляет: "Хотите, чтобы вернул вам ваши страницы, платите деньги". Кажется, четыре тысячи долларов хотел. Я не мог даже подумать, что во время войны есть такие аферисты. Мы с юристами сразу обратились в киберполицию, у нас есть договоры, подали в суд. Я законно работаю, плачу налоги, поэтому отстаивали свои права по закону", — признался El Кравчук.
Певец уверяет, что он не единственный, кто пострадал от афериста. Андрей считает, что подобные махинации — это не только грех, но и клеймо на всю жизнь. Недавно на Facebook-странице певца появились первые публикации с анонсом новой песни. До этого пост El Кравчук делал еще осенью.
Также 45-летний артист поделился там, что подписал новый контракт с лейблом Universal Music.
"Очень счастлив, что начал работать с компанией, у которой классная репутация. В Украине лицензиат Universal Music — Comp Music. И песня "Кіт-Собака" вышла уже на этом лейбле", — подытожил El Кравчук.
Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Маша Ефросинина призналась, как жила без Instagram несколько дней и зачем обратилась к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову. Также мы рассказывали, что певец Павел Зибров повторил популярный танец Уэнздей в соцсетях.