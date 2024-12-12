Елтон Джон про легалізацію марихуани

Британський співак Елтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Британський співак Елтон Джон розкритикував легалізацію марихуани в Америці. Актор поділився власним гірким досвідом вживання наркотиків.

Про це пише People.

Читайте також:

Елтон Джон про шкоду марихуани

Легендарний музикант розкритикував легалізацію марихуани та заявив, що вона "викликає залежність" і погіршує когнітивне мислення.

"Я стверджую, що вона викликає залежність. Вона призводить до інших наркотиків. А коли ти під кайфом, а я був під кайфом, ти не можеш нормально мислити. Легалізація марихуани в Америці та Канаді — одна з найбільших помилок усіх часів", — сказав Елтон Джон.

Співак пригадав свій власний негативний досвід вживання наркотиків. На кокаїн його "підсадив" колишній менеджер і коханець Джон Рід. 29 липня 1990 року Джон потрапив до чиказької лютеранської лікарні "Парксайд" з передозуванням і відтоді зав'язав із наркотиками.

Тепер тверезий Джон допомагає іншим позбутися цієї звички. Він підтримав британського співака Боя Джорджа на його шляху до тверезості.

Елтон Джон із Боєм Джорджем та Джейком Ширзом. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко заспівав хіт Елтона Джона. А також Елтон Джон має серйозні проблеми зі здоров'ям.