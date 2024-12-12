Элтон Джон о легализации марихуаны

Британский певец Элтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Британский певец Элтон Джон подверг критике легализацию марихуаны в Америке. Актер поделился своим горьким опытом употребления наркотиков.

Об этом пишет People.

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Легендарный музыкант раскритиковал легализацию марихуаны и заявил, что она "вызывает зависимость" и усугубляет когнитивное мышление.

"Я утверждаю, что она вызывает зависимость. Она приводит к другим наркотикам. А когда ты под кайфом, а я был под кайфом, ты не можешь нормально мыслить. Легализация марихуаны в Америке и Канаде — одна из самых больших ошибок всех времен", — сказал он. Элтон Джон.

Певец вспомнил свой собственный негативный опыт употребления наркотиков. На кокаин его "подсадил" бывший менеджер и любовник Джон Рид. 29 июля 1990 года Джон попал в чикагскую лютеранскую больницу "Парксайд" с передозировкой и с тех пор завязал с наркотиками.

Теперь трезвый Джон помогает другим избавиться от этой привычки. Он поддержал британского певца Боя Джорджа на его пути к трезвости.

Элтон Джон с Боем Джорджем и Джейком Ширзом. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Напомним, третий президент Украины Виктор Ющенко спел хит Элтона Джона. А также Элтон Джон испытывает серьезные проблемы со здоровьем.