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Емінем, Мадонна, гурт Kiss — знаменитості, які стали героями коміксів

30 січня 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Емінем, Мадонна, Кіану Рівз — знаменитості, які стали героями коміксів
Американський репер Емінем не приховує — він обожнює комікси Marvel
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зіграти супергероя чи лиходія з коміксів — мрія багатьох знаменитостей. І це не дивно. Ці малюнки з текстом сподобалися мільйонам. Фільми з Бетменом, Суперменом, Чудо-жінкою та іншими вигаданими персонажами приносять нечуваний прибуток. А нові випуски журналів шанувальники розкуповують за лічені дні. 

Новини.LIVE розкаже про знаменитостей, які стали героями коміксів.

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Мадонна

Видавничий дім Blue water успішно реалізував лінійку коміксів, присвячену сильним жінкам. Однією з героїнь і стала поп-королева. 32-сторінковий комікс дуже сподобався шанувальникам співачки. Адже творці змогли захоплююче показати насичене життя артистки.

Емінем

Американський репер не приховує — він обожнює комікси Marvel. У 37 років музикантові пощастило потрапити не лише на сторінки журналу, а й на обкладинку. За сюжетом, разом із Карателем Емінем намагається вирватися з полону найманця на ім'я Барракуда. Випуск коміксу вдало збігся із релізом шостого альбому репера. 

Також образ Карателя надихнув Емінема на фотосесію для одного з модних глянців. Так, збулася мрія музиканта стати ближчим до героя, яким він захоплювався з самого дитинства.

Кіану Рівз

Голлівудський актор став співавтором коміксу про напівбога Берсеркера. Довгоочікуваний для Кіану реліз відбувся у жовтні 2020 року. Герой коміксу як дві краплі води схожий на знаменитість. Один із найбільших стрімінгових сервісів вже набув прав на екранізацію коміксу. Не дивно, що саме Рівз зіграє Берсеркера у кіноадаптації.

Гурт KISS

Рок-гурт сміливо можна називати старожилом коміксів. На піку популярності, 1977 року Marvel випустив першу збірку з учасниками колективу. Пізніше ще кілька ліцензованих видавців презентували комікси з музикантами. Незвичайний образ учасників KISS ідеально підійшов для ілюстрації фантастичних пригод. 

За більш ніж 40 років світ побачив десятки серій із рокерами на обкладинці. Але якось фронтмен, Джин Сіммонс, зізнався, що всі учасники групи, крім нього самого, просто ненавидять комікси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що американські репери Емінем та 50 Cent працюють над серіалом на основі фільму "Восьма миля". Також ми писали, що Мадонна знялася у відвертих образах Діви Марії, Ісуса Христа та розповіла про виховання дітей.

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