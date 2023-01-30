Эминем, Мадонна, Киану Ривз — знаменитости, ставшие героями комиксов

Американский рэпер Эминем не скрывает — он обожает комиксы Marvel

Сыграть супергероя или злодея из комиксов — мечта многих знаменитостей. И это неудивительно. Эти картинки с текстом понравились миллионам. Фильмы с Бэтменом, Суперменом, Чудо-женщиной и другими вымышленными персонажами приносят неслыханную прибыль. А новые выпуски журналов любители раскупают за считанные дни.

Новини.LIVE расскажет о знаменитостях, ставших героями комиксов.

Мадонна

Издательский дом Blue water успешно реализовал линейку комиксов, посвященную сильным женщинам. Одной из героинь и стала поп-королева. 32-страничный комикс очень понравился поклонникам певицы. Ведь создатели смогли увлекательно показать насыщенную жизнь артистки.

Эминем

Американский рэпер не скрывает — он обожает комиксы Marvel. В 37 лет музыканту удалось попасть не только на страницы журнала, но и на обложку. По сюжету вместе с Карателем Эминем пытается вырваться из плена наемника по имени Барракуда. Выпуск комикса удачно совпал с релизом шестого альбома рэпера.

Также образ Карателя вдохновил Эминема на фотосессию для одного из модных глянцев. Так сбылась мечта музыканта стать ближе к герою, которым он увлекался с самого детства.

Киану Ривз

Голливудский актер стал соавтором комикса о полубоге Берсеркере. Долгожданный для Киану релиз состоялся в октябре 2020 года. Герой комикса как две капли воды похож на знаменитость. Один из крупнейших стриминговых сервисов уже получил права на экранизацию комикса. Неудивительно, что Ривз сыграет Берсеркера в киноадаптации.

Группа KISS

Рок-группу смело можно называть старожилом комиксов. На пике популярности, в 1977 году, Marvel выпустил первый сборник с участниками коллектива. Позже еще несколько лицензированных издателей презентовали комиксы с музыкантами. Необычный образ участников KISS идеально подошел для иллюстрации фантастических приключений.

За более чем 40 лет свет увидел десятки серий с рокерами на обложке. Но однажды фронтмен, Джин Симмонс, признался, что все участники группы, кроме него самого, просто ненавидят комиксы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что американские рэперы Эминем и 50 Cent работают над сериалом на основе фильма "Восьмая миля". Также мы писали, что Мадонна снялась в откровенных образах Девы Марии, Иисуса Христа и рассказала о воспитании детей.