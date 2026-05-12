FIЇNKA згадала, як залишилася без заощаджень через вчинок чоловіка

FIЇNKA згадала, як залишилася без заощаджень через вчинок чоловіка

Дата публікації: 12 травня 2026 14:00
Як FIЇNKA залишилася без грошей через чоловіка: співачка згадала історію з життя
FIЇNKA. Фото: Instagram/fiinka_official

Історія успіху колоритної FIЇNKA вражає. Але виявляється, Ірина Вихованець взагалі не марила сценою і не збиралася штурмувати чарти. Все вирішив один сміливий, хоч і дещо відчайдушний вчинок її чоловіка Юрія.

Про цю історію більше розповість Новини.LIVE з посиланням на Новий канал.

Ситуація з минулого співачки FIЇNKA

Співачка пригадала, що на початку їхнього сімейного життя вони з чоловіком працювали акторами у Франківському драмтеатрі. Грошей було небагато, тож кожну копійку відкладали на побут та ремонт. Проте Юрій бачив у дружині те, чого вона сама в собі тоді не помічала.

"Чоловік просто забрав із хати останні гроші, які ми берегли на ремонт, і заніс їх на студію", — сміється Ірина.

Він віддав у роботу її дебютний трек "Груба", поставивши студію перед фактом: пісню треба робити. Цікаво, що для самих звукорежисерів це теж був бойовий хрест — композиція стала першою роботою в історії цієї студії.

Від однієї пісні до мільйонних переглядів

Зараз, маючи в арсеналі десятки треків та вірусний кавер на хіт Степана Гіги "Вівтар", Ірина з теплотою згадує ті часи. Тоді сума, витрачена на запис, здавалася величезною і дуже відчутною для бюджету молодої пари. Сьогодні ж вона розуміє, щл якби не та "крадіжка" сімейних заощаджень на будматеріали, Україна могла б ніколи не почути FIЇNKA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колаборація, що почалася з експромту, триває й досі — співачка продовжує працювати з тією ж командою, з якою записала свою першу пісню. І хоча ремонт тоді довелося відкласти, результат того вартував, адже замість нових стін Ірина знайшла своє справжнє покликання.

знаменитості шоу-бізнес співачка
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайлу
Автор:
Анна Бондаренко
