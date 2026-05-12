Главная Гламур FIЇNKA вспомнила, как осталась без сбережений из-за поступка мужа

Дата публикации 12 мая 2026 14:00
Как FIЇNKA осталась без денег из-за мужа: певица вспомнила историю из жизни
FIЇNKA. Фото: Instagram/fiinka_official

История успеха колоритной FIЇNKA впечатляет. Но оказывается, Ирина Выхованец вообще не грезила сценой и не собиралась штурмовать чарты. Все решил один смелый, хоть и несколько отчаянный поступок ее мужа Юрия.

Об этой истории больше расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Новий канал.

Ситуация из прошлого певицы FIЇNKA

Певица вспомнила, что в начале их семейной жизни они с мужем работали актерами во Франковском драмтеатре. Денег было немного, поэтому каждую копейку откладывали на быт и ремонт. Однако Юрий видел в жене то, чего она сама в себе тогда не замечала.

"Муж просто забрал из дома последние деньги, которые мы берегли на ремонт, и занес их на студию", — смеется Ирина.

Он отдал в работу ее дебютный трек "Груба", поставив студию перед фактом: песню надо делать. Интересно, что для самих звукорежиссеров это тоже был боевой крест — композиция стала первой работой в истории этой студии.

От одной песни до миллионных просмотров

Сейчас, имея в арсенале десятки треков и вирусный кавер на хит Степана Гиги "Вівтар", Ирина с теплотой вспоминает те времена. Тогда сумма, потраченная на запись, казалась огромной и очень ощутимой для бюджета молодой пары. Сегодня же она понимает, что если бы не та "кража" семейных сбережений на стройматериалы, Украина могла бы никогда не услышать FIЇNKA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллаборация, начавшаяся с экспромта, продолжается до сих пор — певица продолжает работать с той же командой, с которой записала свою первую песню. И хотя ремонт тогда пришлось отложить, результат того стоил, ведь вместо новых стен Ирина нашла свое настоящее призвание.

Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайла
Анна Бондаренко
