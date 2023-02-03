Гурт Антитіла презентував нову патріотичну пісню-присвяту Фортеця Бахмут

Гурт "Антитіла" презентував потужну патріотичну композицію "Фортеця Бахмут"

Традиційно, п’ятниця в музичному світі — день прем’єр. Гурт "Антитіла" презентував потужну патріотичну композицію "Фортеця Бахмут".

Вона вже доступна на цифрових майданчиках та YouTube-каналі музикантів.

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За словами учасників гурту, які не один місяць провели на фронті, пісня "Фортеця Бахмут" має на меті посилити дух військових, які боронять нашу державу. Захисники та захисниці тримають гарячий клаптик української землі, ще один символ стійкості, сміливості та сили — місто Бахмут.

Лірика композиції була створена за добу. Мелодія написана солдатом, учасником гурту "Антитіла" Сергієм Вусиком і є в музичному арсеналі колективу давно, проте чекала свого часу. Вона була доповнена аранжуванням і рисами, які музиканти отримали на війні.

"Фортеця Бахмут" — це присвята стійкості та подвигу українського народу, українських військових, які борються проти невиправданої несправедливої агресії росії.

"Ми, як музиканти, розуміли, що нам потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти і не відступати. Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу і своє завдання потрібно робити спокійно, як того вчили нас, і що за нашими спинами, за спинами тих, хто конкретно зараз зі зброєю чинить супротив окупантам - майбутнє України. І що б не відбувалося навколо, ти маєш взяти себе в руки і робити все, що від тебе залежить у найліпшому вигляді. Так сталося, що таких ситуацій і ми пережили достатньо, тому як ніхто, розуміємо про що співаємо і за що стоять наші побратими в найпекельнішій точці світу сьогодні", — поділився фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Тільки за вісім годин після прем’єри на YouTube нова пісня музикантів набрала майже понад 80 тисяч переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Антитіла" відкрив власний музей. Серед експонатів — ірландське віскі, подароване англійським співаком Едом Шираном, ексклюзивні трофеї з передової та особисті речі музикантів.