Группа Антитіла презентовала новую патриотическую песню-посвящение Фортеця Бахмут

Группа "Антитіла" презентовала мощную патриотическую композицию "Фортеця Бахмут"

Традиционно, пятница в музыкальном мире — день премьер. Группа "Антитіла" представила мощную патриотическую композицию "Фортеця Бахмут".

Она уже доступна на цифровых площадках и YouTube каналах музыкантов.

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По словам участников группы, которые не один месяц провели на фронте, песня "Фортеця Бахмут" имеет целью усилить дух военных, защищающих наше государство. Защитники и защитницы держат горячий клочок украинской земли, еще один символ стойкости, смелости и силы — город Бахмут.

Лирика композиции была создана в сутки. Мелодия написана солдатом, участником группы "Антитіла" Сергеем Вусиком и есть в музыкальном арсенале коллектива давно, однако ждала своего времени. Она была дополнена аранжировкой и чертами, которые музыканты получили на войне.

"Фортеця Бахмут" — это посвящение стойкости и подвига украинского народа, украинских военных, борющихся против неоправданной несправедливой агрессии россии.

"Мы, как музыканты, понимали, что нам нужно сделать что-то вдохновляющее, с чем хотелось бы рвать землю, идти в бой, стоять и не отступать. Но как граждане, имеющие боевой опыт, понимаем, что свое дело и свою задачу нужно делать спокойно, как того учили нас, и что за нашими спинами, за спинами тех, кто конкретно сейчас с оружием против оккупантам — будущее Украины, и что бы ни происходило вокруг, ты должен взять себя в руки и делать все, что от тебя зависит. Так получилось, что таких ситуаций и мы пережили достаточно, потому как никто, понимаем о чем поем и за что стоят наши собратья в самой адской точке мира сегодня", — поделился фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Лишь через восемь часов после премьеры на YouTube новая песня музыкантов набрала почти более 80 тысяч просмотров.

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитіла" открыла собственный музей. Среди экспонатов — ирландское виски, подаренное английским певцом Эдом Шираном, эксклюзивные трофеи с передовой и личные вещи музыкантов.