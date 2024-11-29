Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Фото на телефон — у мережі розкритикували образ Джолі для Vogue arrow

Фото на телефон — у мережі розкритикували образ Джолі для Vogue

29 листопада 2024 15:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Скандал із Анджеліною Джолі — шанувальники розкритикували фото зірки для Vogue México
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/voguemexico/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Популярна акторка Анджеліна Джолі прикрасила обкладинку Vogue México за грудень. Дехто з користувачів соцмереж відверто розкритикував нові світлини зірки. 

Відповідне фото було опубліковано на офіційній сторінці Vogue México в Instagram.

Читайте також:

Анджеліна Джолі нарвалась на хейт

На нових кадрах Джолі позує зі злегка нахиленою назад головою. Риси обличчя зірка підкреслила сяючим макіяжем з акцентом на яскраву підводку очей й густі вії. Акторка позувала перед камерою у чорному топі з декольте, хутрі та із золотими прикрасами.

Джолі захейтили
Акторка Анджеліна Джолі для Vogue México. Фото: instagram.com/voguemexico/
Джолі знялась для Vogue
Акторка Анджеліна Джолі знялась для Vogue México. Фото: instagram.com/voguemexico/

Шанувальники акторки розкритикували її образ для глянцю. Користувачі соцмереж вважають, що на нових кадрах Джолі виглядає втомленою та сумною.

"Вона виглядає дуже сумною, наче отримала найгіршу з можливих новин прямо перед тим, як вийшла на знімальний майданчик".

"Потрібна майстерність, щоб змусити Анджеліну Джолі виглядати так погано. Це виглядає так неякісно та дешево".

"Жахливе освітлення. Вона виглядає хворобливо. Виглядає так, ніби не було докладено жодних зусиль".

"Схоже, фото зроблено на телефон".

Так, стало відомо, що Анджеліна та Бред продовжують судитися через виноробню у Франції. А також днями Пітт відреагував на вихід Джолі в світ з їхнім 16-річним сином.

Анджеліна Джолі закордонні зірки Vogue хейт фотосесія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

15:25 Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят