Скандал із Анджеліною Джолі — шанувальники розкритикували фото зірки для Vogue México

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/voguemexico/

Популярна акторка Анджеліна Джолі прикрасила обкладинку Vogue México за грудень. Дехто з користувачів соцмереж відверто розкритикував нові світлини зірки.

Відповідне фото було опубліковано на офіційній сторінці Vogue México в Instagram.

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На нових кадрах Джолі позує зі злегка нахиленою назад головою. Риси обличчя зірка підкреслила сяючим макіяжем з акцентом на яскраву підводку очей й густі вії. Акторка позувала перед камерою у чорному топі з декольте, хутрі та із золотими прикрасами.

Акторка Анджеліна Джолі для Vogue México. Фото: instagram.com/voguemexico/

Акторка Анджеліна Джолі знялась для Vogue México. Фото: instagram.com/voguemexico/

Шанувальники акторки розкритикували її образ для глянцю. Користувачі соцмереж вважають, що на нових кадрах Джолі виглядає втомленою та сумною.

"Вона виглядає дуже сумною, наче отримала найгіршу з можливих новин прямо перед тим, як вийшла на знімальний майданчик".

"Потрібна майстерність, щоб змусити Анджеліну Джолі виглядати так погано. Це виглядає так неякісно та дешево".

"Жахливе освітлення. Вона виглядає хворобливо. Виглядає так, ніби не було докладено жодних зусиль".

"Схоже, фото зроблено на телефон".

Так, стало відомо, що Анджеліна та Бред продовжують судитися через виноробню у Франції. А також днями Пітт відреагував на вихід Джолі в світ з їхнім 16-річним сином.