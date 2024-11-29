Скандал с Анджелиной Джоли – поклонники раскритиковали фото звезды для Vogue México

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/voguemexico/

Популярная актриса Анджелина Джоли украсила обложку Vogue México за декабрь. Некоторые из пользователей соцсетей откровенно раскритиковали новые фотографии звезды.

Соответствующее фото было опубликовано на официальной странице Vogue México в Instagram.

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На новых кадрах Джоли позирует со слегка наклоненной назад головой. Черты лица звезда подчеркнула сияющим макияжем с акцентом на яркую подводку глаз и густые ресницы. Актриса позировала перед камерой в черном топе с декольте, мехом и золотыми украшениями.

Актриса Анджелина Джоли для Vogue México. Фото: instagram.com/voguemexico/

Актриса Анджелина Джоли снялась для Vogue México. Фото: instagram.com/voguemexico/

Поклонники актрисы раскритиковали ее образ для глянца. Пользователи соцсетей считают, что на новых кадрах Джоли выглядит уставшей и грустной.

"Она выглядит очень грустной, будто получила худшую из возможных новостей прямо перед тем, как вышла на съемочную площадку".

"Нужно мастерство, чтобы заставить Анджелину Джоли выглядеть так плохо. Это выглядит так некачественно и дешево".

"Ужасное освещение. Она выглядит болезненно. Выглядит так, будто не было приложено никаких усилий".

"Похоже, фото сделано по телефону".

Так, стало известно, что Анджелина и Брэд продолжают судиться из-за винодельни во Франции. А также на днях Питт отреагировал на выход Джоли в мир с их 16-летним сыном.