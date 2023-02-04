Фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна повідомила про смерть близької людини

Саніна розповіла про втрату в зірковій родині на початку цього року

Фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна поїхала на кілька днів до сонячної Іспанії. Компанію артистці склала її мама. Саніна опублікувала спільне селфі з нею та розповіла про втрату в зірковій родині на початку цього року.

Відповідна публікація доступна у соцмережі Instagram.

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"Цей рік розпочався для нас із різкого і неочікуваного прощання з бабусею. В ту мить я ще раз гостро відчула, що більше не буду відкладати нічого "на потім". Я завжди мріяла показати батькам Барселону, отже роблю це вже, але поки дівчачим складом. Існує тільки зараз", — поділилась Саніна.

У коментарях шанувальники висловили свої співчуття. А також підтримали позицію співачки жити тут і зараз.

З початком повномасштабної війни я теж зрозуміла, що треба жити зараз, а не відкладати все на потім. Хочеш кудись поїхати? Не чекай — їдь вже. Хочеш щось купити — купуй

Я дуже довгий час мріяла побачити творіння Гауді в Барселоні, і позаминулого літа мене туди повезла донечка. Це неймовірні емоції! Думаю, вашій мамі теж було дуже приємно

Це такі класні відчуття показувати мамі щось нове та спостерігати за емоціями! Вона як дитина радіє гарним місцям. Тепер дійсно не можна відкладати щось на потім

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юлія Саніна пояснила, чому THE HARDKISS не дають концерти в Україні. Також ми розповідали, що Саніна доєдналась до ініціативи міжнародного благодійного фонду "Здоров'я українського народу", який оголосив про відновлення своєї програми "Англомовний лікар".