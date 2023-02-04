Фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина сообщила о смерти близкого человека

Фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина сообщила о потере близкого человека
Фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина уехала на несколько дней в солнечную Испанию. Компанию артистке составила ее мать. Санина опубликовала совместное селфи с ней и рассказала о потере в звездной семье в начале этого года.
Соответствующая публикация доступна в соцсети Instagram.
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"Этот год начался для нас с резкого и неожиданного прощания с бабушкой. В тот момент я еще раз остро почувствовала, что больше не буду откладывать ничего "на потом". Я всегда мечтала показать родителям Барселону, так что делаю это уже, но пока девичьим составом. Существует только сейчас", — поделилась Санина.
В комментариях поклонники выразили свои соболезнования. А также поддержали позицию певицы жить здесь и сейчас.
- С началом полномасштабной войны я тоже поняла, что нужно жить сейчас, а не откладывать все потом. Хочешь куда-нибудь поехать? Не жди —поезжай уже. Хочешь что-нибудь купить — покупай
- Я очень долгое время мечтала увидеть творения Гауди в Барселоне, и позапрошлым летом меня туда повезла дочь. Это невероятные эмоции! Думаю, вашей маме тоже было очень приятно
- Это такие классные ощущения показывать маме что-нибудь новое и наблюдать за эмоциями! Она как ребенок радуется хорошим местам. Теперь действительно нельзя откладывать что-то на потом
Напомним, ранее мы писали, что Юлия Санина объяснила, почему THE HARDKISS не дают концерты в Украине. Также мы рассказывали, что Санина присоединилась к инициативе международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа", объявившего о возобновлении своей программы "Англоязычный врач".