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Г'ю Джекман після двох біопсій звернувся до шанувальників: що кінозірка попросив їх зробити

4 квітня 2023 10:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Австралійський актор Г'ю Джекман
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Австралійський актор Г'ю Джекман пройшов дві біопсії після того, як його лікар помітив симптоматику базальноклітинного раку — найпоширенішої форми онкології шкіри. 

54-річна кінозірка записав відеозвернення до шанувальників у своїх соцмережах. 

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Подробиці 

На відео Джекман постав із пов'язкою на носі. Він повідомив, що дізнається результати ефективності біопсій через кілька днів і одразу поділиться ними з підписниками. Також кінозірка закликав шанувальників, особливо тих, хто живе в північній півкулі, напередодні літа бути в безпеці під час перебування на сонці.

"Будь ласка, використовуйте сонцезахисний крем. Незалежно від того, наскільки сильно ви хочете засмагнути, довіряй мені. Будьте в безпеці", — сказав Джекман. 

Рак шкіри в актора виявили 2013 року. Проявився він на носі. Кінозірка своєчасно звернувся за допомогою. За ці роки в актора вже кілька разів видаляли ракові клітини. Г'ю зізнався, що так звані сонячні плями на шкірі, які йому зараз видаляють та лікують спеціалісти є результатом його перебування на природі 25 років тому без належного захисту кремами та спреями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Г'ю Джекман відвідує психотерапевта, щоб подолати наслідки дитячої травми. Також ми розповідали, як Г'ю Джекман готується для ролі Росомахи у третьому "Дедпулі".

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