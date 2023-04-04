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Хью Джекман после двух биопсий обратился к поклонникам: что кинозвезда попросил их сделать

4 апреля 2023 10:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Австралийский актер Хью Джекман
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Австралийский актер Хью Джекман прошел две биопсии после того, как его врач заметил симптоматику базальноклеточного рака — наиболее распространенной формы онкологии кожи.

54-летняя кинозвезда записал видеообращение к поклонникам в своих соцсетях.

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Подробности

На видео Джекман предстал с повязкой на носу. Он сообщил, что узнает результаты эффективности биопсии через несколько дней и сразу поделится ими с подписчиками. Также кинозвезда призвал поклонников, особенно живущих в северном полушарии, накануне лета быть в безопасности во время пребывания на солнце.

"Пожалуйста, используйте солнцезащитный крем. Независимо от того, насколько сильно вы хотите загореть, доверяй мне. Будьте в безопасности", — сказал Джекман.

Рак кожи у актера обнаружили в 2013 году. Проявился он на носу. Кинозвезда своевременно обратилась за помощью. За эти годы у актера уже несколько раз удаляли раковые клетки. Хью признался, что так называемые солнечные пятна на коже, которые ему сейчас удаляют и лечат специалисты, являются результатом его пребывания на природе 25 лет назад без защиты кремами и спреями.

Напомним, ранее мы писали, что Хью Джекман посещает психотерапевта, чтобы преодолеть последствия детской травмы. Также мы рассказывали, как Хью Джекман готовится к роли Росомахи в третьем "Дедпуле".

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