Дженна Ортега стала амбасадоркою бренду Adidas

Головна акторка серіалу "Венздей" стала амбасадоркою відомого німецького бренду спортивного одягу
Після успіху серіалу "Венздей" стрімінгової платформи Netflix 20-річну американську акторку Дженну Ортегу стали долучати до багатьох рекламних інтеграцій. Молода зірка рідко робить публікації в Instagram, чим ще більше підіймає прайс на співпрацю.
Німецький бренд спортивного одягу Adidas на своєму сайті оголосив про те, що Дженна Ортега стала їхньою амбасадоркою.
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За словами представників Adidas, компанію та актрису пов'язує прагнення розвивати культуру нового покоління, і вони збираються представити абсолютно новий імідж бренду.
"Інноваційна екранна ікона, завзята футбольна вболівальниця та йог, яка використовує свою силу, щоб висловити те, у що вона справді вірить і за що стоїть. Прогресивна особистість Дженни Ортеги та невпинне прагнення до творчості роблять її одним із найзахопливіших новаторів свого покоління та ідеальним партнером, щоб приєднатися до сім’ї як обличчя нового бренду", — йдеться в заяві компанії.
Виконавиця головної ролі в серіалі "Венздей" згадала свою історію відносин з відомим брендом.
"Моя любов до Adidas почалася в далекому минулому. Цей бренд завжди був присутній у спорті, музиці та культурі. Зараз він продовжує залишатися новатором у багатьох областях. У дитинстві я завжди носила кросівки та футболки Adidas, і сьогодні більша частина мого гардероба складається з культових трьох смужок", — розповіла Дженна Ортега.
Для рекламної кампанії Дженна Ортега позує в костюмі в смужку фіолетового кольору, що повторює тематику серіалу "Венздей".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якому образі Дженна Ортега прийшла на вечірку Netflix напередодні церемонії "Золотий глобус". Також ми писали, що зірку серіалу "Венздей", канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинувачують у зґвалтуванні та домаганні.