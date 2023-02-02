Дженна Ортега стала послом бренда Adidas

Главная актриса сериала "Уэнздей" Дженна Ортега

После успеха сериала "Уэнздей" стриминговой платформы Netflix 20-летнюю американскую актрису Дженну Ортегу стали приобщать ко многим рекламным интеграциям. Молодая звезда редко делает публикации в Instagram, чем еще больше поднимает прайс на сотрудничество.

Немецкий бренд спортивной одежды Adidas на своем сайте объявил о том, что Дженна Ортега стала их амбассадором.

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По словам представителей Adidas, компанию и актрису связывает стремление развивать культуру нового поколения, и они собираются представить совершенно новый имидж бренда.

"Инновационная экранная икона, заядлая футбольная болельщица и йог, которая использует свою силу, чтобы выразить то, во что она действительно верит и за что стоит. Прогрессивная личность Дженны Ортеги и неустанное стремление к творчеству делают ее одним из самых увлекательных новаторов своего поколения и идеальным партнером, чтобы присоединиться к семье как лицо нового бренда", — говорится в заявлении компании.

Исполнительница главной роли в сериале "Уэнздей" вспомнила свою историю отношений с известным брендом.

"Моя любовь к Adidas началась в далеком прошлом. Этот бренд всегда присутствовал в спорте, музыке и культуре. Сейчас он продолжает оставаться новатором во многих областях. В детстве я всегда носила кроссовки и футболки Adidas, и сегодня большая часть моего гардероба состоит из культовыхтрех полосок", — рассказала Дженна Ортега.

Для рекламной кампании Дженна Ортега позирует в костюме в полоску фиолетового цвета, повторяющую тематику сериала "Уэнздей".

Напомним, ранее мы рассказывали, в каком образе Дженна Ортега пришла на вечеринку Netflix в преддверии церемонии "Золотой глобус". Также мы писали, что звезду сериала "Уэнздей", канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвиняют в изнасиловании и домогательстве.