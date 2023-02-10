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Гурт Queen опублікував архівний саундчек в Києві та пообіцяв знову виступити в Україні

10 лютого 2023 20:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт Queen опублікував архівний саундчек в Києві
Гітарист гурту Queen Браян Мейт та співак Адам Ламберт, 2012 рік
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Світові знаменитості продовжують нагадувати своїм шанувальникам про повномасштабну війну в Україні. Учасники легендарного британського гурту Queen поділилися спогадами з концерту в нашій країні.

Відео з репетиції та концерту в Києві музиканти опублікували на офіційному YouTube каналі Queen.

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Деталі 

В червні 2012 року Браян Мей і Роджер Тейлор із групи Queen дали свій перший повний концерт зі своїм новим співавтором Адамом Ламбертом на Майдані Незалежності в Києві. Тріо взяло участь у благодійному заході Фонду Олени Пінчук АНТИСНІД перед більш ніж 350 тисячами фанатами. А вдома по телевізору пряму трансляцію дивились мільйони українців. 

"Було почуття товариства. Це було миттєве відчуття комфорту та легкості, яким ми всі мали. Ми отримали задоволення одне від одного. Відчувалося, що все підходить правильно", — згадували тоді музиканти

Архівне відео з Києва стало цього тижневим епізодом шоу Queen The Greatest Live, яке продовжує згадувати про відданість гурту репетиціям. 

Після новин про повномасштабне вторгнення росії в Україну рік тому гітарист легендарного гурту, Браян Мей, написав у своїх соціальних мережах, що Queen обов’язково знову виступить в Києві після перемоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що композитор та співак Андрій Данилко продав автомобіль лідера гурту Queen Фредді Мерк'юрі за 11 млн гривень. Також ми розповідали, що лідер російського гурту "Машина времени", Андрій Макаревич, який засудив війну в Україні, зустрівся з Браяном Мейєм у Вірменії.

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