Группа Queen опубликовала архивный саундчек в Киеве и пообещала вновь выступить в Украине
Мировые знаменитости продолжают напоминать своим поклонникам о полномасштабной войне в Украине. Участники легендарной британской группы Queen поделились воспоминаниями с концерта в нашей стране.
Видео с репетиции и концерта в Киеве музыканты опубликовали на официальном YouTube канале Queen.
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В июне 2012 года Брайан Мэй и Роджер Тейлор из группы Queen дали свой первый полный концерт со своим новым соавтором Адамом Ламбертом на Майдане Незалежности в Киеве. Трио приняло участие в благотворительном мероприятии Фонда Елены Пинчук АНТИСПИД перед более чем 350 тысячами фанатами. А дома по телевизору прямую трансляцию смотрели миллионы украинцев.
"Было чувство общества. Это было мгновенное чувство комфорта и легкости, которым мы все имели. Мы получили удовольствие друг от друга. Чувствовалось, что все подходит правильно", — вспоминали тогда музыканты.
Архивное видео из Киева стало недельным эпизодом шоу Queen The Greatest Live, которое продолжает вспоминать о преданности группы репетициям.
После новостей о полномасштабном вторжении россии в Украину год назад гитарист легендарной группы, Брайан Мэй, написал в своих социальных сетях, что Queen обязательно вновь выступит в Киеве после победы.
Напомним, ранее мы писали, что композитор и певец Андрей Данилко продал автомобиль лидера группы Queen Фредди Меркьюри за 11 млн гривен. Также мы рассказывали, что лидер российской группы "Машина времени", Андрей Макаревич, осудивший войну в Украине, встретился с Брайаном Мэйем в Армении.